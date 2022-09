Español y Biguá treparon a la punta del Pre Federal

Se disputó la séptima fecha del Pre Federal de básquet, marcado dominio de los equipos neuquinos; Petro en casa y Español de visitante golearon, Perfora y Biguá festejaron lejos de casa previa a los interzonales con clásicos del domingo

Con Pacífico e Independiente con fecha libre, los perseguidores no perdieron chance para meter presión en la zona alta, y darle una atractiva competencia al Pre Federal para la segunda vuelta.

Centro Español quedó en lo más alto de su zona, superó de forma contundente a Centenario como visitante por 123-80. El elenco de Denegris sacó diferencias en el primer cuarto (34-19) y dominó a voluntad el cotejo. Marcos Lela con 21 puntos el goleador de la noche.

En La cueva, Petrolero no tuvo inconveniente frente a Unión de Allen, se impuso por 101-56, marcando diferencias en el segundo y tercer cuarto. Juan Ávila con 22 puntos el destacado en el local. Por otro lado, Buen triunfo del Deportivo Roca como visitante sobre Cipolletti por 93-74.

En la otra zona, Biguá es líder junto a Pacífico, el verde lo ganó bien a domicilio sobre Club Plottier 91-55, suma su quinto triunfo en la misma cantidad de partido, y tiene pendiente el juego ante el decano, Marcelo Rodríguez con 22 el goleador.

Perfora festejó en Rio Negro, le ganó a Regina por 90-74 y se recuperó en la zona, un gran tercer cuarto le dio la diferencia al equipo de Claris. Catelotti con 22 la carta de gol del verde. En Roca, Del Progreso festejó ante Cinco Saltos por 90-68.

El domingo se juega el primer capítulo de los clásicos, a las 20hs se enfrentarán Club Plottier vs Centro Español, Petrolero ante Perfora, Del Progreso – Roca, Centenario recibirá a Biguá 21hs, mismo horario para Cinco Saltos ante Cipolletti, Regina vs Allen, y el destacado en el Viejo Ramírez: Pacífico vs Independiente.