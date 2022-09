Allemandi y Aguirre dueños del APT Pádel de Mar del Plata

Adrián "Tito" Allemandi y Leonel Aguirre sumaron su tercera corona consecutiva en el Circuito al quedarse con el título en el Grand Master del APT Pádel Tour de Mar del Plata. Con el logro, el neuquino y el bonaerense son firmes postulantes para aspirar al número uno en el ranking y desplazar así a Franco Dal Bianco y Maximiliano Arce.

“Tito” y “Tolito” se consagraron campeones en el Canarias Open, en La Rioja hace una semana atrás y ayer ante un colmado Polideportivo “Islas Malvinas”, se impusieron a Alex Chozas (acaso el segundo más querido por el público) y Miguel Fonseca Oliveira, por 6-3 y 6-4, en una hora y 30 minutos.

Aguirre, el preferido del público marplatense, relativizó su premio MVP al concluir la final y previo a la ceremonia de premiación. “Puse toda la energía que me quedaba en esta final, pero creo que mi compañero se lo merece. Me aguantó y me apoyó durante todo el torneo con un trabajo increíble. He descubierto en él a un excelente profesional y también a una excelente persona”, señaló el revés de la pareja, quien se mostró muy emocionado al dedicarle el triunfo a un amigo fallecido, cuyo padre se encontraba entre la concurrencia.

También se quebró Allemandi, cuando recordó que un sobrino atraviesa un momento delicado, si bien también remarcó que lo que está viviendo a los 41 años es “impagable". "Hace un año me había llamado Tolito para jugar juntos y me arrepiento de haberle dicho que no. Quiero agradecer a la APT por los torneos que organiza, llenando estadio. Mar del Plata y su gente son increíbles. Y también quiero felicitar a los finalistas, por el gran nivel que exhibieron en todo el torneo”, indicó.

La Final

Luego de la introducción a cargo de la Guardia del Mar, una marca registrada de Mar del Plata desde 1969, se inició la final, que ofreció un buen nivel aunque sin alcanzar el alto voltaje que se observó en las semifinales.

Las imprecisiones de Oliveira en el arranque también arrastraron a Chozas. Acaso demasiado ansiosos, lucieron desconectados en los primeros tramos del juego. Aguirre-Allemandi se equivocaron muy poco e hicieron un negocio redondo: 4-0 arriba con dos quiebres de saque incluido, luego de ganar en blanco los dos primeros juegos del partido.

De a poco, el joven Chozas (19 años) y el portugués Oliveira se fueron asentando. Ganaron confianza, empezaron a cambiar errores por winners o que obligaran a la equivocación de los rivales. Así, encadenaron tres games seguidos, recuperaron un quiebre y acortaron a 3-4.

Parecía que se armaba la final. Sin embargo, en el momento justo, Aguirre recuperó agresividad, Allemandi sostuvo su servicio y un rompimiento sobre el saque de Chozas le bajó la persiana al set inicial.

Más equilibrado resultó el segundo capítulo. Cada uno de los protagonistas conservó su saque en los primeros cuatro games (2-2). Claro que luego la final ingresó en un tramo de irregularidad aunque sin perder la paridad. Sobrevinieron cuatros quiebres consecutivos (4-4). Con el servicio de Aguirre en el noveno juego, Chozas-Oliveira tuvieron break-point pero no lo concretaron. Y en el juego siguiente, Aguirre hizo de las suyas para liquidar el pleito con un “winner” hacia afuera de la cancha.

Los campeones se hicieron acreedores al premio más jugoso de los 140.000 dólares que distribuyó esta undécima fecha del Circuito, que continuará ahora en México, donde se disputarán las últimas cinco etapas que cerrarán el año.