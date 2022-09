Otra desvinculación en Cipolletti, y van...

La crisis de Cipolletti parece no tener fin, la institucional -que se ha maquillado, pero sigue vigente-, la deportiva (donde está complicado su presente en el Federal A-, y la del plantel, que se sigue desmantelando, perdiendo jugadores a pesar de que solo faltan 8 fechas para el equipo valletano termine de disputar la fase regular del Torneo Federal A que organiza el Consejo Federal de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA).

En la últimas horas se conoció la salida del rosarino Javier Raúl Fernández, el ex Temperley, Defensores de Belgrano de Villa Ramallo, Instituto Atlético Central Córdoba, Estudiantes de Río Cuarto, Sportivo Las Parejas, Tiro Federal de Rosario, que llegó de Deportivo Capiatá de Paraguay (de la tercera división del fútbol guaraní) que en el último tramo de la competencia no fue tenido en cuenta por el entrenador Luis Medero. Lo extraño, que cuando llegó el ex jugador de Boca, el volante era titular y además el responsable de las pelotas paradas. Le había ganado el lugar a Brian Meza, pero fue perdiendo terreno y el técnico se inclinó por Ávila, Amarfil y el mismo Meza. El domingo en la derrota ante Olimpo en Bahía Blanca, el entrenador mandó a la cancha a un juvenil, y al regreso de la ciudad bonaerense solicitó una reunión con la dirigencia y terminó arreglando su salida.

Son muchos los jugadores que se han alejado de Cipolletti desde que arrancó la pretemporada en la era Alecha y en la continuidad de "Gardelito". Tales los casos de Nicolás Trecco, Juan Martín Amieva (uno de los goleadores del certamen en Sansinena de General Cerri), Damián Jara, Nicolás Iachetti, Carin Najul, Alex Verón, Julio César Sánchez, Oscar Páez, Diego Blas Aguirre, Maximiliano Carrasco, Diego González, Maximiliano López, Máximo López, Mauricio Quilodrán, y quizás dos jugadores que eran considerados franquicias, como Maximiliano Fornari y el "mellizo" Gustavo Britos. Demasiadas salidas, las mayoría en plena disputa del certamen.

Sin margen de error en sus dos próximas presentaciones, Cipolletti afrontará en cinco días dos compromisos claves en su andar por el Federal A de Fútbol. En el marco de la Zona A de la Región Sur del Torneo que organiza el Consejo Federal de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA). Por la vigesimoctava fecha del certamen este sábado desde las 19 se medirá ante Independiente de Chivilcoy. En tanto, el Consejo Federal programó para el miércoles 7 el partido postergado de la decimosexta (16ª) fecha ante Juventud Unida Universitario de San Luis postergado por el temporal de nieve que azotó al alto valle de Río Negro y Neuquén el 26 de julio pasado.

En menos de una semana y después de haber jugado estos dos partidos claves, Cipolletti tendrá en claro para que jugará de acá hasta el final del Torneo. Si luchará por meterse entre los ocho que van a pelear en los play off con los de la Zona Norte por un ascenso, si todavía puede pelear por un lugar en la Copa Argentina del año venidero o en su defecto, si de ahora en más y hasta la finalización de la competencia, intentará quedarse en la categoría que hoy aparece como el objetivo primario y más real de todos.