¿Enzo Fernández, Simeone y Vera en la convocatoria?

El entrenador del seleccionado argentino, Lionel Scaloni elevará en el transcurso de la presente semana una prelista de convocados para los partidos amistosos que el representativo nacional jugará a finales del mes próximo en Estados Unidos ante Honduras y Jamaica, en el marco de su preparación para el Mundial de Qatar. Dentro de esa lista y a las citaciones habituales el director técnico les sumará algunos futbolistas que surgen novedosos, como son los casos de Enzo Fernández, el ex River hoy de gran actualidad en Benfica, de Portugal, y el también mediocampista central, Fausto Vera, ex Argentinos Juniors que actualmente se destaca en Corinthians, de Brasil.



También volverán a tener un lugar en esa lista previa el marcador central Marcos Senesi, ex San Lorenzo hoy en el Bournemoth de la Premier League inglesa, así como Giovani Simeone, que dio un salto de calidad en la liga italiana al pasar de Hellas Verona a Nápoli. El que en cambio no podrá estar será el defensor de Villarreal, de España, Juan Foyth, quien este lunes sufrió una "contusión postraumática en la rodilla izquierda", según informó su club luego del partido que el domingo su equipo empató sin goles como visitante con Getafe, porque tendrá para seis semanas de recuperación.



"De los 30 nombres que manejamos habitualmente saldrán los 26 convocados para el Mundial. No habrá sorpresas", anticipó Scaloni dos semanas atrás, luego de un paso por Argentina (vive en Mallorca) durante el que, entre otras cuestiones, el presidente de AFA, Claudio Tapia, le hizo los primeros sondeos para la renovación de su contrato después del Mundial de Qatar. Por lo pronto este lunes Scaloni está de regreso en su residencia española y en los próximos días estará viajando por Europa para entrevistarse con algunos jugadores, especialmente referentes, con el objetivo de ir aprovechando los espacios de tiempo en los que pueda conversar con ellos antes de que, en varios casos, comiencen a participar de la fase de grupos de la Champions League, que se iniciará la semana próxima y se cerrará el 2 de noviembre, vale decir apenas 18 días antes del comienzo del Mundial.

Es que este Mundial atípico por el momento del año en que se juega, tiene visiones contrapuestas según el cristal con que se mire, porque si bien los futbolistas llegarán al mismo con media temporada encima y no una entera como es de costumbre cuando se juega en junio, también estarán cargados por un calendario tan exigente como apretado entre copas internacionales y campeonatos locales, que en varias de las mejores ligas europeas estarán finalizando nada menos que el fin de semana anterior al comienzo de Qatar 2022. Y en lo que a los seleccionados argentinos se refiere, además varios de ellos están en pleno recorrido de inserción en sus nuevos equipos, inclusive hasta en algunos casos, como el de Leandro Paredes, aguardando que este miércoles 31 cierre el libro de pases en Europa para concretar su pase desde Parías Saint Germain a la Juventus, donde justamente se reencontrará con Ángel Di María, también proveniente del club francés.



Los otros que cambiaron también de rumbos en los últimos tiempos de la "planta permanente" de la selección son Nicolás Tagliafico (de Ajax, de Países Bajos a Olympique Lyon, de Francia), Lisandro Martínez (del mismo club neerlandés al Manchester United inglés), Nahuel Molina (de Udinese, de Italia a Atlético Madrid, de España) y Giovani Lo Celso, que hizo la pretemporada en Tottenham Hotspur, el equipo inglés dueño de su pase, pero después pudo volver al Villarreal español donde jugó la pasada temporada.



Estos "números puestos" para el Mundial llegarán entonces al Mundial con mucha exigencia encima, con clubes de los más grandes de Europa en algunos casos como los mencionados de los que pasaron a Juventus o Manchester United. .Y un caso testigo en este aspecto es el de Julián Álvarez, el ex River Plate que llegó nada menos que al Manchester City de Josep Guardiola, y cuando se especulaba con que no iba a tener minutos o quizá fuera cedido a préstamo a algún club de menos categoría para ir tomando ritmo europeo, lo que podía resultarle perjudicial para su continuidad futbolística y, por ende, iba a recortarle sus chances de ir al Mundial, sucedió todo lo contrario, porque "Pep" lo tomó en consideración y es un miembro más del primer equipo. Dependerá entonces de que Guardiola mantenga esa buena perspectiva que tiene del cordobés, que si bien y por lógica, alterna jugando menos minutos con el noruego recién llegado al City, Erling Haaland, permanece con buena continuidad futbolística en uno de los mejores equipos del mundo, y cuando arranque la Liga de Campeones y la exigencia del calendario sea mayúscula, esta hasta podría incrementarse.



Por lo pronto entonces, antes del próximo fin de semana habrá una nueva y extensa nómina previa que elevará Scaloni a la AFA para los encuentros amistosos del viernes 23 de septiembre frente a Honduras en el estadio Hard Rock, de Miami, y ante Jamaica el siguiente martes 27 en el Red Bull Arena, de Nueva Jersey.



El miércoles 16 de noviembre, a seis días del debut ante Arabia Saudita en el estadio Lusail, de Qatar, el seleccionado nacional disputará su último amistoso en el lugar de concentración premundialista en Abu Dhabi frente al seleccionado local de los Emiratos Árabes Unidos que dirige el argentino Rodolfo Arruabarrena. Para entonces la lista de sus integrantes hará un buen rato que habrá dejado de ser un misterio.