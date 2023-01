El rojo barrió la serie y es finalista Patagónico

En forma categórica en los números, quizás no tanto en lo futbolístico, Independiente derrotó en la tarde del domingo por 2 a 0 a la Asociación Deportiva Centenario (ADC) , 4 a 0 en el global, en el partido de vuelta de Cuartos de Final del Torneo Regional Amateur 2022/2023 y accedió a las semifinales del certamen y a la final de la Zona Patagónica. Alexander Reyes de penal y Jeremías Cettour marcaron los goles para el equipo de la capital que en la próxima instancia se medirá con Germinal de Rawson.

El domingo venidero arrancará de local el equipo albirrojo en La Nueva Caldera en La Chacra y la región más austral se definirá el domingo 29 en El Fortín de la capital de Chubut a la vera de la ruta provincial 7. El partido por el ascenso al Federal A se jugará el domingo 5 de febrero en cancha neutral entre uno de los representantes patagónicos ante el ganador del Grupo Pampeana Sur, Kimberley de Mar del Plata -que empató 2 a 2 ante Estudiantes de Olavarría y se impuso en la serie por 5 a 4- ó Independiente de San Cayetano. El equipo de la Liga de Necochea empató como visitante en La Pampa ante Alvear Fútbol Club 1 a 1, habían igualado en cero en la ida. Los bonaerenses ganaron 5 a 3 en la definición con tiros desde el punto del penal.

En cuanto al partido del domingo, la visita fue neto dominador en el primer tiempo. Casi con desesperación fue en busca de achicar la diferencia. Pero tal como le pasó en la ida, le faltó potencia ofensiva. El Rojo que había ganado en la ida 2-0 apostó a esperar el desgaste de su rival priorizando lo sucedido siete días atrás en el Gigante del Barrio Sarmiento antes que tomar la iniciativa.

La etapa inicial finalizó sin abrir el marcador. El tiempo jugaba en contra de la ADC y a favor de los de Doglioli. La visita tuvo manejo en la mitad de la cancha con Amarfil y con Mauricio Jara mientras que arriba Santiago Jara y por momentos, Maciel San Román, preocuparon a la defensa del local

En el complemento continuó la visita tomando la iniciativa y, el local, agazapado esperando su chance. Al minuto Damián Quezada volvió a avisar y poco después del cuarto de hora un remate de Amarfil, que despejó Ciro Clemente, volvió a poner cerca a los de la Colonia.

El entrenador del Rojo decidió mover el banco para resguardarse más y proteger la diferencia. Ingresaron Tomás Páez por Juan Cruz Tardella y Alexander Reyes por el delantero Ever Ramírez. Y vaya si acertó, porque poco después en un contragolpe Páez habilitó a “La Perla” Reyes que fue derribado por Avendaño. Penal que el propio Reyes cambió por gol para empezar con este tanto, asegurar la clasificación.

Centenario metió más gente en ataque en busca de la hazaña pero nada resultó y el local espero que pasaran los minutos para darle un bonus track a la victoria con gol sobre el cierre de Jeremias Cettour otro de los que llegó desde el banco tras otra gran jugada de Páez.

Síntesis

Independiente: Ceferino Arregui; Agustín Barrales, Ciro Clemente, Luis Cabezas y Sebastián Aranda; Juan Cruz Tardella, Matías Montero, Santiago Carrasco y Mauricio Villa; Lautaro Guevara y Ever Ramírez. DT: Guillermo Doglioli.

Asociación Deportiva Centenario: Ezequiel Lara; Gastón Sánchez, Federico Avendaño, Mariano Duna y Lautaro Antón; Franco Amarfil, Dennis Lisazo y Mauricio Quilodrán; Santiago Jara, Damián Quezada y Maciel San Román. DT: Rogger Morales.

Cambios: ST; 11m. Tomás Páez por Juan Cruz Tardella (I) y Alex Reyes por Ever Ramírez (I); 16m. Matías González por Damián Quezada (C); 17m. Jeremías Cettour por Santiago Carrasco (I) ; 25m. Facundo Dehais por Luis Cabezas (I); Cristian Collio por Lautaro Antón (C) y Pablo Firpo por Santiago Jara (C); 32m Fernando Soto por Maciel San Román (C) y Alex Franco por Mauricio Quilodrán (C).

Goles: ST: 19m. Alexander Reyes (I), de penal; 44m. Jeremías Cettour (I).

Árbitro: Ulises Jerónimo.

Cancha: La Nueva Caldera