El país, invitado a participar de la Copa América 2024

En los últimos días, trascendió que se estaría analizando por parte de la Conmebol de sumar a Estados Unidos, México y Canadá a la Copa América 2024, con vistas a lo que será el Mundial 2026, justamente, que se desarrollará en estos tres países. Aunque no hubo ningún comunicado oficial, ya está confirmado que, por lo menos, el seleccionado estadounidense será parte del certamen sudamericano.

Además, aún no se resolvió la sede del torneo. En principio, iba a ser en Ecuador, pero terminó dándose de baja por la negativa del gobierno nacional. Y comenzaron a barajarse posibilidades. La primera sería el ofrecimiento de Argentina, campeón del Mundo actual y con el visto bueno de la FIFA, porque sería un secreto a voces que en 1930, cuando se cumplirían los 100 años del primer torneo que se llevó a cabo en Uruguay, no se jugaría en Sudamérica. Y otorgarle la organización de la Copa América 2024 sería para paliar la no sede del Mundial 2030. Por otro lado, Estados Unidos estaría más que interesado en el certamen de la Conmebol, no solo desde lo deportivo (quiere ser parte la competencia), sino también desde la organización. Aunque ahora se sumó como interesado de organizar el mismísimo Emir de Qatar Tamim bin Hamad Al Thani, su presencia en este comienzo del 2023 en Brasil, Uruguay y Argentina, estaría vinculado en convencer voluntades de dirigentes de los tres mencionados países para conseguir la organización de la Copa América 2026, tras el éxito rotundo del la Copa Mundial Qatar 2022.

En cuanto a la participación de Estados Unidos en la venidera Copa América, el encargado de dar la noticia fue Tyler Adams, su capitán. Sí, un futbolista. “Una de las cosas que nos ha faltado antes de esta primera Copa del Mundo es que nos tomó mucho tiempo reunir a nuestros mejores jugadores en el campo y la concentración. Algunos de nosotros resultamos lesionados, algunos no estábamos saludables, perdimos la oportunidad de maximizar nuestro tiempo juntos”, dijo el mediocampista con NBC. Luego, soltó la confirmación: “Tenemos la Liga de Naciones Concacaf, vamos a tener la oportunidad de jugar en la Copa América, que será enorme para nosotros. Si podés tener a tus muchachos sanos en torneos como ese, ganás experiencia y, con suerte, algunos más jóvenes están surgiendo en este momento”.

Por supuesto, seguramente la Conmebol confirme lo que dijo el volante cuando tenga a todos los participantes definidos, no soló Estados Unidos, sino también México y Canadá. Serán tiempo de negociaciones a todo nivel.