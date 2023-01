Desde el domingo 32 equipos irán por 4 ascensos al Federal A

El próximo domingo 8 de enero se pondrá en marcha la cuarta fase del Torneo Regional Amateur 2022/2023 que organiza el Consejo Federal de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), competencia que arrancó en octubre del año pasado y que siguió en disputa en concordancia con la disputa del Campeonato Mundial de Qatar 2022 que coronó al seleccionado argentino como ganador.

Con equipos con pasado en Primera División (en el viejo y desaparecido torneo Nacional de las décadas del 60`, 70` y hasta mediados de los 80` en el siglo pasado), de la segunda categoría del fútbol argentino a partir de 1986 que fue cambiando el nombre de su torneo (Primera Nacional B, Nacional B y ahora Primera Nacional) y Federal A hasta no hace mucho tiempo, buscarán los 4 (cuatro) ascensos que otorga el campeonato.

Entre los 32 equipos, hay dos representantes de la Liga de Fútbol de Neuquén (LIFUNE), Independiente de Neuquén y la Asociación Deportiva Centenario (ADC) que se medirán entre sí y el ganador de ellos se cruzará con el que resulte triunfador de la serie entre Huracán de Comodoro Rivadavia y Germinal de Rawson. El choque del fin de semana se llevará a cabo en el Gigante del Barrio Sarmiento "Don Vicente Consoli" y el 14 ó 15 Independiente oficiará de local en La Chacra. En tanto, el 22 y 29 el equipo neuquino arrancará de local la final de la Zona Patagónica ante los chubutenses. La final por uno de los cuatro ascensos la disputará uno equipo de Neuquén o uno de Chubut ante el ganador de la Región Pampeana Sur el 5 de febrero en cancha neutral a un solo partido.

Los cruces del fin de semana, serán los siguientes:

Zona Patagonia: Asociación Deportiva Centenario vs Independiente de Neuquén Capital y Huracán de Comodoro Rivadavia vs Germinal de Rawson

Zona Pampeana Sur: Independiente de San Cayetano, de la Liga de Necochea (Buenos Aires) vs Alvear FBC de Intendente Alvear de la Liga de General Pico (La Pampa) vs Kimberley de Mar del Plata vs Racing de Olavarría.

Pampeana Norte: El Linqueño de Lincoln vs Rivadavia de Lincoln y Sportivo Olmos de Lisandro Olmos (Buenos Aires) vs Sportivo Baradero (Buenos Aires)

Cuyo: San Martín de San Martín (Mendoza) vs Sportivo Gutiérrez de General Gutiérrez (Mendoza) y San Lorenzo de Ullum (San Juan) vs Unión de Villa Krause de San Juan

Centro: San Lorenzo de Alem (San Fernando de Catamarca) vs Vélez Sarsfield de San Ramón (Santiago del Estero) y Sportivo Atenas de Río Cuarto (Córdoba) vs Andino de La Rioja

Litoral Sur: Sportivo Ben Hur de Rafaela (Santa Fe) vs Atlético Uruguay de Concepción del Uruguay (Entre Ríos) y 9 de Julio Rafaela (Santa Fe) vs Atlético Carcaraña de Carcaraña (Santa Fe)

Litoral Norte: Guaraní Antonio Franco de Posadas (Misiones) vs Sol de América de Formosa y Huracán de Goya (Corrientes) vs América de General José de San Martín (Chaco)

Norte: Talleres de Perico (Jujuy) vs Deportivo La Merced de Salta y Camioneros Argentinos del Norte de Salta y General Güemes de Rosario de la Frontera (Salta).