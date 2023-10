Poco interés en Los Pumas de cara a los cuartos de final

Se vienen los cuartos de final de la Copa del Mundo de rugby en Francia, Argentina se enfrentará ante Gales el sábado 12hs en el Stade Vélodrome. El cambio de moneda, y un cuadro totalmente desequilibrado, hicieron que los fanáticos se inclinen más por París, dejando un buen número de entradas disponibles para ver a Los Pumas.

Si bien los hinchas argentinos aparecieron en número desde el duelo contra Japón, para el mundo del rugby los cotejos de Los Pumas ante Gales, e Inglaterra ante Fiji el domingo en Marsella, no son muy tentadores, y en el sitio de ventas de World Rugby siguen sobrando entradas.

La relación Pumas- fanáticos está fría para el amante del deporte argentino, desde el casi nulo homenaje que le hizo la UAR a diego Maradona tras su muerte, el seleccionado de rugby fue siempre puesto bajo la lupa, y en este mundial aun no generó ese atractivo que siempre se despierta en algún mundial.

A eso sumarle que el cambio de valor de la moneda nacional, hace que los amantes de este deporte midan su presencia en la gran cita, considerando además que los tiempos son más extensos con relación a otros deportes.

En los cruces de los 4tos de final, los dos grandes cotejos quedaron dispuestos en París, Irlanda vs. Nueva Zelanda (el sábado) y Francia vs. Sudáfrica (el domingo) acapara la atención del fin de semana y ya no quedan entradas. Caso contrario en Marsella, que a pocos días de los cotejos, en vez de bajar el número de entradas disponibles, aumentan.

La temprana partida de Australia hizo que los hinchas de los “Wallabies” abandonen rápidamente el país europeo, dejando sus tickets a disposición. La mala relación del seleccionado ingles con sus hinchas, más lo poco atractivo del duelo ante Fiji, hacen que el aliento argentinos y la fidelidad de los galeses sean el único color en Marsella.

El sábado desde el mediodía, Los Pumas buscarán una nueva semifinal del mundo cuando se enfrenten al poderío de Gales, líderes del grupo C. Argentina viene de ser segundo en el D, con un juego de menos a más, pero aun con dudas en su funcionamiento.