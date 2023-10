El neuquino Sergio Gatti nuevo presidente de la CAB

Tras celebrarse la Asamblea General Ordinaria, quedó oficializada la conducción electa para el período 2023-2027 al frente de la Confederación Argentina de Básquet. La lista “Celeste y Blanca CAB entre todos”, encabezada por el neuquino Sergio Gatti fue la única recibida por la Junta Electoral en el plazo determinado, marcando así la continuidad de un equipo de trabajo y ratificando el proyecto de gestión. La misma contó con el aval de las 21 afiliadas habilitadas a votar y el acto se llevó a cabo en la sede de CAB en la Ciudad de Buenos Aires.



El dirigente provincial que fue Secretario General de la CAB en el ciclo 2019-2023 y presidente de la Federación de Neuquén, estará acompañado por Oscar Ledesma Abdala (Santiago del Estero) y Carlos Battistoni (Córdoba) como vicepresidentes 1° y 2° respectivamente. Es importante señalar que tras el nombramiento de Fabián Borro como presidente de FIBA Américas, se adelantó el proceso electoral para la conducción del básquet argentino.



“Es una satisfacción enorme que me hayan elegido para la continuidad de nuestra gestión. Es un orgullo muy grande y un desafío que asumo con la responsabilidad que corresponde. Que todas las federaciones habilitadas a votar hayan dado su aval, significa que estamos todos y todas juntos en una misma idea del trabajo realizado y de lo que queremos seguir haciendo”, expresó Gatti, de 60 años y oriundo de la ciudad de Neuquén. Y agregó: “Queremos seguir masificando nuestra actividad y sostener el crecimiento del universo de personas ligadas al básquetbol: jugadores, entrenadores, dirigentes, árbitros y familias. También queremos acentuar todo lo referido a la capacitación, de todos los estamentos pero fundamentalmente apuntado a que jugadores y jugadoras tengan todas las herramientas necesarias para desarrollarse como deportistas”



Fabián Borro, presidente saliente y actual presidente de FIBA Américas, destacó: “Estoy orgulloso del proyecto que construimos, que ahora tiene continuidad ratificando la gestión que seguirá avanzando en lo prometido en diciembre del 2019 cuando me tocó asumir. Les deseo lo mejor a todos y todas los nuevos integrantes del Consejo Directivo”. “Esta nueva gestión es una continuidad de todo lo realizado. El proyecto sigue entre todos y es importante que sigamos en esta línea, con el empoderamiento de cada una de las Federaciones provinciales, sus asociaciones y clubes”, agregó.



Los vicepresidentes también expresaron su alegría. Oscar Ledesma Abdala opinó: "En lo personal me sumo con la pretensión de seguir construyendo consenso por un básquet abarcativo donde todas las federaciones se puedan sentir representadas con esta gestión. Agradezco por el ofrecimiento para ocupar la vicepresidencia de la Confederación y espero contribuir para el desarrollo de esta disciplina que tanto sentimos los santiagueños y argentinos en general. Por su parte, Carlos Battistoni concluyó: "Asumir este cargo de vicepresidente es también asumir una nueva responsabilidad en nombre de la Federación de Córdoba. Es un reconocimiento también a todo el básquet de mi provincia. Estoy muy contento y trabajaremos con las fuerzas y ganas que lo hemos hecho en nuestra Federación".

La nueva conformación de la CAB será: Presidente: Sergio Gatti (Neuquén), Vicepresidente 1°: Oscar Ledesma Abdala (Santiago del Estero), Vicepresidente 2°: Carlos Battistoni (Córdoba), Secretario: Santiago Losada (Entre Rios), Prosecretario: Vicente Castellano (Tierra del Fuego), Tesorera: Silvia Izzo (FeBAMBA), Protesorero: José Miguel Pérez González (Corrientes), Vocal Titular 1: Mario Romay (Formosa), Vocal Titular 2: Daniel Lamas (Jujuy), Vocal Titular 3: Eugenia Bustos (San Luis), Vocal Titular 4: Darío Bustos (San Juan), Vocal Titular 5: Gustavo Bordi (Salta), Vocal Titular 6: Nicolás Boglietti (La Pampa), Vocal Suplente 1: Juan Manuel Cavagliatto (AdC), Vocal Suplente 2: Guido Meza (Misiones), Vocal Suplente 3: Rubén Urueña (Tucumán), Vocal Suplente 4: Walter Garello (Córdoba), Comisión Fiscalizadora Vocal Titular 1: Martín Sabio (FeBAMBA), Comisión Fiscalizadora Vocal Titular 2: Marcelo Quagliozzi (Corrientes), Comisión Fiscalizadora Vocal Titular 3: Mónica Matta (AdC), Comisión Fiscalizadora Vocal Suplente 1: Walter Torres (Chubut), Comisión Fiscalizadora Vocal Suplente 2: Gustavo Rath (Chaco) y Comisión Fiscalizadora Vocal Suplente 3: Nicolás Popón (Mendoza)



En relación a las 21 federaciones que estaban habilitadas para votar, es importante destacar que la Confederación Argentina de Básquet está compuesta por 24 federaciones provinciales afiliadas más la Asociación de Clubes, totalizando 25 afiliadas. De estas 25, la Federación de la Provincia de Santa Fe se encuentra suspendida, la Federación de Santa Cruz atraviesa un proceso de Comisión Normalizadora, la Federación de Provincia de Buenos está intervenida por la Dirección Provincial de Personas Jurídicas y la Federación de Catamarca no cumplió con lo establecido por los artículos 24 y 105 del estatuto social ni presentó ninguno de los compromisos determinados por la Junta Electoral para poder participar de la Asamblea.



La Comisión Directiva electa marca también un hito en el trabajo en pos de la igualdad de género del básquet argentino. Por primera vez en la historia, tres mujeres serán parte de la conducción de este deporte a nivel nacional con la representación de Silvia Izzo (tesorera), Eugenia Bustos (vocal) y Mónica Matta (comisión fiscalizadora).

Fuente: Prensa CAB