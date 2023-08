El basquetbol de Argentina sin Juegos Olímpicos

La Selección Mayor Masculina de básquetbol finalizó su participación en el Preclasificatorio Olímpico que llevó a cabo en Santiago del Estero. En el desenlace del torneo, Argentina cayó 82 a 75 ante Bahamas, impulsados por la actuación del NBA Eric Gordon.

El equipo dirigido por Pablo Prigioni luchó en un encuentro reñido, pero no logró mantener su ventaja y sufrió una derrota ante los caribeños, que se destacó por su juego individual. El santiagueño Gabriel Deck encabezó el marcador con 21 puntos, mientras que Facundo Campazzo registró un doble-doble con 14 puntos y 17 asistencias.

El comienzo del partido vio a Argentina tomar la iniciativa, liderada por el ex NBA Campazzo, quien acumuló 8 puntos y 7 asistencias en los primeros 10 minutos. Aunque la defensa mantuvo su firmeza, Bahamas halló soluciones en los NBA Eric Gordon y Buddy Hield. Al avanzar al segundo cuarto, el combinado nacional logró contener las fortalezas de Bahamas. Sin embargo, la zona 3-2 impuesta por el elenco caribeño complicó los tiros de tres puntos de Argentina. Deck continuó su destacada actuación, pero al llegar al descanso, el marcador se igualó en 42-42.

En el complemento, el juego fluctuó en una dinámica de ida y vuelta, con Carlos Delfino sumando 10 puntos. Argentina mantuvo su confianza en la ofensiva y defendió con firmeza, obteniendo una ventaja de 4 puntos al ingresar al último cuarto. No obstante, la defensa en zona del equipo centroamericano nuevamente obstaculizó el juego argentino. En el cierre del encuentro, Eric Gordon se mostró sólido en los triples, convirtiendo 6 de 7 intentos desde la línea de tres puntos, lo que contribuyó a la victoria de Bahamas en un cierre competido.

Argentina que ya había perdido de local su clasificación al Mundial en Mar del Plata, en aquella recordada derrota ante República Dominica, parece comenzar su debacle. Este fin de semana, era esperado el desenlace, no estará en los Juegos Olímpicos 2024 que se llevarán a cabo en París. Desde 1996 hasta Tokio 2021 no faltó a ninguno. siendo protagonista en varios de ellos con medallas incluida la de oro en Atenas 2004, para la cada día más inolvidable Generación Dorada. La mala administración de la dirigencia de la CAB y ADC, Borro y compañía son responsables con la complicidad de dirigentes de clubes y Federaciones provinciales, una floja competencia interna, lejos de los pensamientos e ideales originales de la fundación de la Liga Nacional, nos llevan a este presente, donde no hay dudas se retrocedió 30 años.