Macri irá por la presidencia de Boca por pedido de Milei

El ex presidente de la nación y de Boca Juniors, Mauricio Macri está en el foco de los medios desde hace días por sus movimientos políticos y su "alianza" con Javier Milei, de La Libertad Avanza, de cara al ballotage de noviembre. De todas maneras, no descuida el presente de Boca, club en el que también habrá elecciones en diciembre.

"Estoy trabajando activamente en las elecciones de Boca, estoy evaluando sumarme a la lista de Andrés Ibarra, pero todavía no lo hemos definido", confirmó Macri en diálogo con Radio Mitre en lo que será la principal lista opositora al oficialismo que tiene a Juan Román Riquelme como uno de los principales dirigentes.

Por otro lado, acerca de la reunión que mantuvo con Javier Milei tras las elecciones presidenciales generales, contó que además de la política los une lo futbolístico, ya que ambos son hinchas del 'Xeneize', aunque el candidato libertario mantuvo idas y vueltas en su fanatismo en el último tiempo por distintas cuestiones.

Milei me dijo 'necesito que me recuperes la alegría de ser hincha de Boca, la he perdido desde que Riquelme está en el club

"En un momento de la conversación con Milei me dijo 'necesito que me recuperes la alegría de ser hincha de Boca, la he perdido desde que Riquelme está en el club', desde que es presidente en ejercicio por más que sea vicepresidente", remarcó. "Ahí hubo otro punto de contacto porque me dice que me votó en la época de Boca", completó.

Cabe remarcar que, si bien en un principio Macri tenía la intención de sumarse a la lista encabezada por Andrés Ibarra en las elecciones de diciembre en Boca, en este último tiempo baraja la opción de participar como candidato a vicepresidente. El expresidente del club estuvo activo en este último tiempo con Ibarra, por ejemplo, durante la presentación del nuevo proyecto de estadio "Bombonera Siglo XXI".

A principios de octubre, Boca fijó la fecha para las elecciones para el sábado 2 o domingo 3 de diciembre. En tanto, entre el 15 y el 16 de noviembre se deberán cerrar y presentar las listas que pretendan buscar ser el próximo oficialismo.