"El Rafa" Di Zeo ya está en campaña para ser presidente

La mañana de este lunes, el populoso barrio porteño de La Boca presentó un panorama diferente: el fútbol como protagonista y las futuras elecciones de Boca Juniors. Es que amaneció con carteles y flyers que apoyan la posible candidatura de Rafael Di Zeo a presidente de la institución de La Ribera. En los mismo reza “Rafa 2023”, todos estos firmados por La 12.



Si bien el propio Di Zeo negó la posibilidad de ser presidente de Boca, tanto su abogado Diego Storto como el peluquero y amigo personal del barra Fabio Cuggini dijeron lo contrario. Lo que sí está claro, es que Rafa tiene el deseo de meterse en la política de la institución. Según sus palabras en el programa de Youtube que conduce el pseudo periodista Flavio Azzaro: “Me encantaría ser dirigente de Boca. Ayudar desde otro lado. Algunas cosas no se me escapaban, contra River no se perdía”.

El colegiado Storto afirmó que lo ve entusiasmado y contó: "Intenta colaborar con su club y fue seducido por la oposición y por el oficialismo". Esto se dio en el marco de una entrevista en el programa “Sin Tiempo para Siesta" por el canal Extra TV.

En tanto, el mediático de la farándula y ligado desde hace varios años al fútbol, Fabio Cuggini, alguien afín a la actual oposición y que ya confirmó que apoyará a la lista de Andrés Ibarra, comentó en la emisorta capitalina Radio La Red, que "hoy vino mi amigo el Rafa y tuve la grata noticia de que tiene decidido presentarse. Solucionó los problemas con la Justicia y es una persona que conoce al club, como pocos”.

Si bien el panorama político no está claro, los laderos de Di Zeo empezaron a moverse en todos los frentes. En la tribuna y en la calle, tal vez, para ver la posibilidad de obtener algún cargo en alguna de las listas que sí se presente.