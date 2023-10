Vecinal se suma al lote de líderes de la Copa Neuquén

Se disputó la quinta fecha de la Copa Neuquén que en lo deportivo dejó a Vecinal líder del A superando a Atlético Neuquén, Patagonia tiene todo encaminado en el B y manda en la general; mientras que Rincón, San Patricio y Centenario golearon y se afianzan en sus grupos. La nota negativa se dio en dos escenarios, donde en uno no se jugó por falta de policía y en Plottier hubo una agresión dentro del campo.

La Policía no quiso brindar servicio al cotejo entre Sapere vs Maronese luego de lo sucedido el pasado fin de semana, por lo que juego no se inició y quedó postergado. En Plottier, una agresión que involucró al árbitro con jugadores y cuerpo Técnico de la visita terminó postergando el cotejo entre Los Canales vs San Lorenzo . Que ganaba el local 1-0.

En lo deportivo, Unión Vecinal subió a lo más alto del grupo A, el verde de Valentina derrotó a Atlético Neuquén 2-0. Por la misma zona, Pacífico le ganó 1-0 a Villa iris y quedó con la misma cantidad de puntos que el tri color.

Patagonia sigue como líder absoluto en la general y de B, el naranja derrotó a Eucalipto Blanco del Limay como visitante por 3-0 y sigue con sus 100% de eficacia. Por el grupo C, Independiente volvió al triunfo sobre Rio Grande por 2-0.

Centenario lidera en soledad el D, en el Gigante derrotó a El Porvenir por 5-1. Por otro lado en Senillosa Bicicross y Confluencia repartieron puntos por 1-1.

Rincón sigue goleando y ante Añelo se quedó con un buen triunfo por 5-0. Por el mimo grupo E, San Patricio no le pierde el paso y también goleó a Esperanza en Rincón por 6-0.

Los 5 equipos que integran el F están con la misma cantidad de puntos. Don Bosco en Zapala volvió al triunfo superando 2-1 a Alianza, mientras que el cotejo de la fecha lo animaron Petrolero Argentino y Unión de Zapala, que terminó 4-3 para el matador.

Grupo 1: Vecinal 12, Pacífico 10, AT. Neuquén 10, Villa iris 0

Grupo 2: Patagonia 15, Los Canales 6*, San Lorenzo 3*, Eucalipto BLanco 0

Grupo 3: Maronese 10*, Independiente 7*, Sapere 4**, Rio Grande 0

Grupo 4: Centenario 8* Bicicross 6*, El Porvenir 3* Confluencia 3*.

Grupo 5: Rincón 13, San Patricio 11, Añelo 4, Esperanza 0

Grupo 6: Rivadavia 5, Unión 5, Alianza 5, Don Bosco 5, Petrolero 5.