Va la fecha con el viento y la nieve que generan dudas

A la espera de que las condiciones climáticas mejoren, se jugará este domingo la tercera fecha -última de la primera rueda- del Torneo Regional Amateur 2023 /2024 que organiza el Consejo Federal de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y que tiene como protagonistas a los equipos de las distintas ligas de Río Negro y de LiFuNe.

El viento que imperó el sábado en el alto valle, y que continuaría hoy domingo, y otra copiosa nevada caída en la cordillera, hacen dudar de la realización de algún partido. Desde AFA se indicó conocida la novedad, que la decisión la tomará el árbitro principal de cada encuentro minutos antes de la hora estipulada para el comienzo del juego, si la velocidad del viento o la nieve acumulada permiten que se disputen los encuentros.

En el Grupo 7, en el oeste neuquino Deportivo Rincón (que suma 4 puntos) recibe a Maronese (que tiene 1) a las 17. El León llega como líder gras la victoria en El Chañar del fin de semana pasado y los de la capital neuquina están últimos con la necesidad de sumar para no complicar más su clasificación. Por la misma zona, San Patricio (3) se medirá con Alas Argentinas de San Carlos de Bariloche (2) en El Chañar en el mismo horario. En el equipo cordillerano rionegrino, debutó con gol el domingo pasado el uruguayo ex River Plate Rodrigo Mora en el 1 a 1 con Maronese, aunque se estima que no será de la partida ante El Santo.

Por el Grupo 8, se jugarán en Neuquén capital en La Chacra, Independiente (que alcanzó los 3 puntos ante la Asociación Deportiva Centenario (ADC) que tiene 1 punto. El sorpresivo puntero Unión Vecinal (6) visitará a Alianza (1) en Cutral Co, en el Coloso Álvaro Pedro Ducas de barrio Ruca Quimey, ambos encuentros irán a las 17.

En la Zona 9, el líder La Amistad (6) de Cipolletti será local de Unión Deportiva Catriel (1) y si gana quedará muy cerca de la clasificación. El otro cruce del grupo es Estudiantes Unidos (0) frente a la Academia Pillmatún de Cipolletti (1) en San Carlos de Bariloche, este partido es el que más duda genera su realización por la fuerte nevada caída en la ciudad y donde el piso del estadio Bruno Tarrini no estaría acorde para que se jugara, los dos cotejos serán a las 16.

Finalmente, por el Grupo 10, Deportivo Roca (4) recibirá a Mallin Nehuen (3) de Maquinchao en el Luis Maiolino a partir de las 16. Desde las 17, completarán Deportivo Villalonga (4) de la Liga Rionegrina de Viedma frente Juventud Agraria de Algarrobo de la Liga de Río Colorado (0).

.