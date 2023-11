No levanta: durísima derrota del seleccionado de Mascherano

Duro golpe a la Selección Argentina de Fútbol Sub 23 dirigida por Javier Mascherano, en un amistoso ante Japón previo a la competencia que entrega el boleto a París 2023, cayó ante Japón por 5-2, y sigue creciendo el flojo funcionamiento del ex capitán como DT.

El ciclo Mascherano frente a la Selección Argentina sigue en su flojo desempeño. Tras no clasificar al mundial Sub 20, terminar jugándolo por ser anfitrión y quedar en octavos de final, ahora el ex mediocampista central subcampeón del mundo en Brasil 2014 tiene en sus manos el equipo Sub 23 que buscará el pasaje a los Juegos Olímpicos.

En un amistoso contra Japón, el equipo nacional cayó goleado por 5-2 en ciudad de Shizuoka. Kein Sato abrió la cuenta para el local, Santiago Solari igualó para Argentina, y en el inicio del complemento Thiago Almada de tiro libre puso arriba a los sudamericanos. Con el resultado a su favor el funcionamiento empeoró, y los asiáticos no perdonaron y con un doblete de Yuito Suzuki y goles de Yuta Matsumura y Shio Fukuda, sentenciaron el juego.

De cara al Pre olímpico que se jugará el 20 de enero en Venezuela, y que entrega dos plazas para los Juegos de Paris 2024, Mascherano deberá trabajar bastante si no quiere cargarse en su espalda otro fracaso como DT de la selección. Las redes sociales fueron durísimas contra el “Jefecito” donde señalan el flojo andar en su ciclo dentro de la selección.