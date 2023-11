Cipolletti será visitante el domingo en Monte Maíz

Con el comienzo de los octavos de final, que significan el arranque se la segunda fase y la continuidad del Torneo Federal A 2023, Cipolletti se presentará este domingo a las 16 ante Argentino de Monte Maíz en el coqueto estadio Modesto Morrone de localidad del este de la provincia de Córdoba.

El domingo pasado la Etapa Clasificatoria del certamen llegó a su fin y 16 equipos van en busca del ascenso directo a la Primera Nacional y/o del encuentro promocional con un club de la Primera División “B” de la AFA, para determinar un ascenso a la Primera Nacional (ex Nacional B), Edición 2024.

El albinegro que finalizó tercero en su grupo, detrás de los bahienses de Olimpo (mejor primero en la tabla general) y Villa Mitre (mejor segundo) y delante de Santamarina de Tandil, se cruzará con Argentino de Monte Maíz, una pequeña localidad que no supera los 10.000 habitantes, pero con un gran poderío económico producto de zona sojera donde se emplaza la institución y una de las empresas de maquinarias agrícolas más importante de sudamérica que tiene allí su sede instalada.

Esta segunda Ronda estará integrada con los equipos que ocuparon las posiciones 1° a la 16° del ordenamiento precedente. Se disputará por eliminación directa, a un solo partido. Los enfrentamientos serán de la siguiente manera, 1° Olimpo (Bahía Blanca) vs 16° Atenas Río Cuarto, 2° Douglas Haig (Pergamino) vs 15° Santamarina (Tandil), 3° Club Ciudad de Bolívar vs 14° Sol de América (Formosa), 4° Gimnasia y Tiro (Salta) vs 13° Sportivo Belgrano (San Francisco), 5° Villa Mitre (Bahía Blanca) vs 12° Boca Unidos (Corrientes), 6° Argentino (Monte Maíz) vs 11° Cipolletti, 7° Central Norte (Salta) vs 10° Sportivo Las Parejas, y 8° Independiente (Chivilcoy) vs 9° Juventud Unida Universitario de San San Luis.

El Consejo Federal de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) entidad que organiza el torneo nominó cuaterna entrerriana arbitral con José Darío Sandoval de la Liga de Concordia como juez principal, serán sus asistentes: Guido Córdoba, también de la Liga de Concordia y Daniel Alfredo Zamora de la Liga de Paraná, mientras que de cuarto árbitro oficiará Rodrigo Lezcano Garcilano de la Liga de Viedma.

En los que orienta el bahiense Darío Bonjour se anuncia los retornos de los neuquinos Fernando Pettinerolli, ausente ante Olimpo por el fallecimiento de su abuelo y de Alex "Pope" Díaz Borda que ante el aurinegro cumplió la fecha de suspensión por acumulación de 5 amarillas.

Cabe aclarar que, los ocho (8) ganadores clasifican a la Tercera Ronda. En caso de igualdad al cabo de los noventa minutos, clasificarán a la próxima instancia 1, 2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 7° y 8. Es decir que si Cipolletti quiere pasar a la próxima instancia, solo le sirve ganar, el empate favorece a los de la provincia mediterránea por tener venta deportiva.