Torneo Federal A: Ya están definidos los cruces

"La mesa estuvo servida" para Cipolletti. El albinegro tuvo la posibilidad de acceder a la Copa Argentina 2024 y no supo aprovechar la oportunidad, ya que al igualar con el puntero de la tabla general Olimpo de Bahía Blanca, no pudo superar a Sportivo Las Parejas en diferencia de gol, que sorpresivamente se metió en la competencia que tendrá a 10 equipos de la categoría el año venidero, tras jugarse integramente el pasado domingo, la última fecha de la Fase Clasificatoria del Torneo Federal A 2023.

La Etapa Clasificatoria del certamen A llegó a su fin y 16 equipos van en busca del ascenso directo a la Primera Nacional y/o del encuentro promocional con un club de la Primera División “B” de la AFA, para determinar un ascenso a la Primera Nacional (ex Nacional B), Edición 2024.

Cipolletti que finalizó tercero en su grupo, detrás de los bahienses de Olimpo (mejor primero) y Villa Mitre (mejor segundo) y delante de Santamarina de Tandil, se cruzará en el este de Córdoba, con Argentino de Monte Maíz, una pequeña localidad que no supera los 10.000 habitantes, pero con un gran poderío económico producto de zona sojera donde se emplaza la institución y una de las empresas de maquinarias agrícolas más importante de sudamérica que tiene allí su sede instalada.

Esta segunda Ronda estará integrada con los equipos que ocuparon las posiciones 1° a la 16° del ordenamiento precedente. Se disputará por eliminación directa, a un solo partido. Los enfrentamientos serán de la siguiente manera, 1° Olimpo (Bahía Blanca) vs 16° Atenas Río Cuarto, 2° Douglas Haig (Pergamino) vs 15° Santamarina (Tandil), 3° Club Ciudad de Bolívar vs 14° Sol de América (Formosa), 4° Gimnasia y Tiro (Salta) vs 13° Sportivo Belgrano (San Francisco), 5° Villa Mitre (Bahía Blanca) vs 12° Boca Unidos (Corrientes), 6° Argentino (Monte Maíz) vs 11° Cipolletti, 7° Central Norte (Salta) vs 10° Sportivo Las Parejas, y 8° Independiente (Chivilcoy) vs 9° Juventud Unida Universitario (San Luis). Actuarán de local las posiciones 1, 2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 7° y 8,

Los ocho (8) ganadores clasifican a la Tercera Ronda. En caso de igualdad al cabo de los noventa minutos, clasificarán a la próxima instancia 1, 2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 7° y 8.- (tienen ventaja deportiva).

Luego la siguiente ronda:estará integrada con los ocho ganadores (8) de la Primera Ronda. Se disputará por eliminación directa, a un solo partido.-Los Clubes mantienen el ordenamiento establecido en la fase anterior. Los enfrentamientos serán de la siguiente manera, 1° c 8°, 2° c 7°, 3° c 6° y 4° c 5°. Actuarán de local las posiciones 1°, 2°, 3° y 4°.-Los cuatro (4) ganadores clasifican a la cuarta Ronda.

En tanto, jugarán la Copa Argentina 2024, Olimpo (Bahía Blanca), Douglas Haig (Pergamino), Club Ciudad de Bolívar, Gimnasia y Tiro (Salta), Villa Mitre (Bahía Blanca), Argentino (Monte Maíz), Central Norte (Salta), Independiente (Chivilcoy), Juventud Unida Universitario (San Luis) y Sportivo Las Parejas