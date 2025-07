Impactante: desguazan autos y arrojan lo que sobra en la ribera del río Neuquén

Restos de seis vehículos que, evidentemente, habían sido desguazados en otro lugar, fueron encontrados a cinco metros del cauce del río Neuquén, sobre la calle Copahue de la capital neuquina; el personal de Limpieza Urbana que concretó el hallazgo hizo inmediatamente la denuncia ante la policía, bajo la presunción que pertenecían a automóviles robados.

El hecho fue comunicado por el subsecretario de Limpieza Urbana, Cristian Haspert, quien indicó que, por el volumen de partes metálicas desparramadas en el sitio, posiblemente hayan sido trasladadas en un vehículo de gran porte, y, casi con seguridad, algún testigo de semejante operativo se encontrará.

“Nos encontramos con cinco o seis vehículos que han sido desguazados totalmente, es reciente porque hace 10 días limpiamos todo el sector”, reveló Haspert, para quien "seguramente en algún taller de forma clandestina los han cortado” con herramientas especiales para tales usos.

“Ya dimos intervención al Departamento Sustracción Automotores de la Policía de la provincia de Neuquén para identificar los vehículos, si es que es posible”, agregó.

“Es mucha cantidad de chatarra para hacer un solo viaje en un vehículo menor”, indicó el funcionario, para señalar que no es la primera vez que ocurren situaciones como esta: “En otras oportunidades hemos encontrado muchas motos, a veces también cortadas, o quemadas”.

También recordó que antes de su urbanización, en el espacio donde ahora crece el Polo Científico Tecnológico, solían encontrar vehículos involucrados en hechos delictivos y/o partes de piezas de autos.

"Vemos que acá no hay asientos, no hay partes que tengan demasiado valor, las puertas no están. Es evidente que los han desguazado para poder vender esas partes que tienen valor de reventa”, dijo Haspert.