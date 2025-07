Lizy Tagliani desafió a Viviana Canosa por la denuncia en su contra: “La quiero cara a cara”

En las últimas horas se levantó el secreto de sumario, por lo que se filtró la denuncia de Viviana Canosa en la que apuntó contra Lizy Tagliani por causas como abuso de menores, pedofilia y trata de personas. Ante esto, no sólo se dio a conocer a quiénes le apuntó, sino que la conductora aprovechó para salir a hablar y apuntarle picante a quien la culpó.

En A la Tarde se conocieron los detalles de la denuncia contra Lizy Tagliani: “Ahora se muestra la denuncia definitiva. Allí involucra con nombre y apellido la denunciante a personajes como Marley, Florencia Peña, Elizabeth Vernaci, Damián Betular, Lizy Tagliani, Humberto Tortonese y Marcelo Corazza. Pero también continuó con otros nombres que tiene que ver con producción: Rodolfo Fast, Guillermo Pendino, que es una de las autoridades de TELEFE”.

En este contexto, se expuso que faltan pruebas de parte de Viviana Canosa: “Habla de situaciones específicas como haber escuchado de algunas víctimas, situaciones que habrían ocurrido. Es una causa de presunta trata de personas, con la gravedad que esto infiere y también hay que decir que no hay ningún imputado”.

Por lo que el abogado Lizy explicó por qué está libre de culpas: “No se ha aportado absolutamente nada porque ese video es una performance artística. No aporta nada a la investigación. Cuando la fiscal hace lo que se llama requerimiento fiscal de instrucción, ella toma todo y no aparece nada contra Lizy Tagliani. No se está investigando nada que haya hecho".

Fue así como finalmente ella pudo salir a hablar para responderle a Viviana Canosa: “Siempre estuve segura de que no había nada porque yo sé quién soy, y las personas que dijeron eso también saben quién soy. Saben que están mintiendo. Por eso no tenía ningún tipo de miedo, problema, ni nada”.

“Lo único que te podría decir es que tenemos que pensar qué vamos a decir cada vez…todos, eh. Humoristas, las personas que trabajamos en televisión…qué queremos y con qué pruebas denunciamos”, reflexionó. Y respondió si espera una disculpas: “Es lo que dice el código, pero no es lo que busco. Vamos a ver qué dice el juez que entiende en la causa”.

Fue así como optó por desafiarla y resaltar que más que una disculpas espera poder cruzarla al aire para hablar sobre sus actos: “Lo único que espero, estaría dispuesta a un cara a cara, es lo único que pido. De verdad, es alguien que me conoce. Yo siempre estuve dispuesta al cara a cara”.