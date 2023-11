Lionel Scaloni en el radar de Real Madrid

En Real Madrid están atentos a una posible salida del italiano Carlo Ancelotti, que aseguran tiene todo cerrado para ser el nuevo entrenador de la selección de Brasil al final de la temporada, y ya tienen en la mira a un potencial reemplazante, el actual director técnico del actual campeón del mundo, Lionel Scaloni.

El "coach" de la Selección Argentina, que puso en duda su continuidad tras la finalización de la última doble fecha de Eliminatorias del año, es seguido por el club de la capital española y ya existieron los primeros contratos entre la institución "merengue" y la agencia alemana que representa al santafesino, pero aún lejos de un cara a cara de Florentino Pérez y el oriundo de Pujato.

El Real Madrid tiene a Scaloni entre los principales candidatos a suceder a Ancelotti si finalmente decide dejar el club al final de la temporada. Cabe remarcar que, si bien no está confirmada, existe una chance de que el italiano siga su carrera en la Selección de Brasil. Si bien los contactos entre el club español y la representación de Scaloni son preliminares, en España desde hace algunos días se habla de que existe la posibilidad de que el argentino pueda llegar a la Casablanca. Además, las declaraciones que realizó en el Maracaná hicieron ruido en Madrid.

Este fin de semana, Scaloni regresó a Mallorca y no se descarta que algún integrante de la Secretaría Técnica del Madrid viaje para encontrarse con el entrenador. Cabe remarcar que el contacto no influiría, según pudo averiguar, su decisión sobre su continuidad o no en Argentina ene la corto plazo, pero es real que la ‘Casablanca’ apuesta por el actual técnico campeón del mundo.