Leonel Pernía: "Quiero ver preso al que me disparó"

Los cuatro disparos que sufrió el auto de Leonel Pernía en la última fecha del Turismo Nacional (TN) en Viedma, sigue sacudiendo la armonía que el automovilismo argentino tenía hasta el 18 de noviembre pasado.

Es por eso que tras la denuncia, el piloto reapareció luego del duro acontecimiento y pidió de manera enfática que se investigue el caso para saber quién fue el responsable.

“Como no voy a estar mal si tengo una hija de 12 años y una que acaba de cumplir 17 que dependen de mí. Una familia que depende de mí. Fui a buscar más allá de un campeonato, es el pan que traigo a mi casa. Con eso le doy de comer a mi familia. Entonces a mí me pegan un tiro, me muero y lo primero que se me pasa por la cabeza es dejar una familia sin padre. Mirá hasta lo que hemos llegado con esta situación”, explicó en charla con Carburando TV.

Y subrayó que, a su entender, el ambiente no le está dando la entidad que merece al caso: “No veo una gran preocupación por parte del automovilismo. Esperemos que los que estén callados realmente estén callados porque están haciendo las cosas que hay que hacer. Que acompañen en esta búsqueda de la verdad, yo quiero saber quién me disparó. Yo iba dentro del auto atado y definiendo un campeonato, haciendo deporte. Y un hijo de re mil puta tirándome tiros desde afuera, cobarde total. Quiero saber quién fue y verlo preso”.

Para cerrar, encabezó el pedido de justicia para saber qué fue lo que sucedió en Viedma. “Me siento mal por todo lo que pasó, es algo que no me entra en la cabeza. Ahora queda ir a fondo hasta las últimas consecuencias porque entiendo que imperiosamente el automovilismo necesita saber la verdad para que no pase nunca más. Esto de que haya gente apretando en los boxes es una locura y que el auto aparezca con cuatro disparos supera lo imaginado en cualquier deporte. Lamentablemente nos tocó a nosotros y ahora tenemos ir a fondo para saber la verdad. Si no pasa nada, me resultaría muy triste”, concluyó Pernía.

La denuncia la hizo Mauro García, jefe del equipo, en Pergamino, ante la UFI N°1 que está a cargo del fiscal Pablo Santamarina, el 21 de noviembre pasado. En la declaración se afirma que “se observa un orificio de entrada símil a proyectil balístico sobre el faro delantero izquierdo y sobre el pasarrueda del mismo lado, lo cual fue también verificado por el cuerpo técnico de la CDA”.

Pero como el evento tiene jurisdicción en Viedma, el Doctor Santamarina presentó la declinatoria ante el Juzgado de Garantías del juez César Solazzi y la causa fue remitida a la fiscalía de Primera Circunscripción Judicial de dicha ciudad rionegrina.