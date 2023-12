¡Lo liquidaron! La crítica de un podcast inglés al Dibu Martínez

Emiliano Martínez está teniendo una gran temporada con Aston Villa, terceros en la tabla a sólo un punto del líder Arsenal en la Premier League, y con muy buenas actuaciones en los últimos partidos. Sin embargo, la polémica volvió a alcanzar este fin de semana al arquero de la Selección Argentina.

En la victoria 2-1 de su equipo ante Brentford el pasado fin de semana, Dibu tuvo un cruce con Neal Maupay, delantero rival francés (con ascendencia argentina) que primero lo fue a chocar y en la jugada siguiente se cruzaron luego de que el atacante fingiera una agresión cuando el arquero le posó su mano encima. Martínez lo quiso levantar del suelo y tras eso se generó un altercado entre varios protagonistas.

Este episodio le valió algunas críticas, como por ejemplo las de los periodistas Ian Ladyman y Mike Keegan del Mail Sport. “No me gusta nada Martínez y ayer fue una vergüenza”, afirmó este último en el podcast 'It's All Kicking Off' sobre su caída cuando Maupay lo fue a chocar y agregó: “Salió volando en su área como si el mundo se acabara y luego atacó al jugador del Brentford por lo mismo que hizo él. Literalmente hacía unos segundos atrás había hecho lo mismo”, se indignó

En el cierre del partido, ¡se picó todo entre Dibu Martínez y Maupay! ¡Con roja incluida para Kamara! pic.twitter.com/Fa9vnJpmh0 — SportsCenter (@SC_ESPN) December 17, 2023

Su compañero de podcast Ladyman fue más allá: “Creo que es un idiota, si soy honesto. Quizás moleste a la gente si digo esto, pero es un idiota”. Para rematarla, reflotaron lo ocurrido en Qatar 2022, cuando Dibu hizo su particular celebración con el trofeo de Mejor Arquero. “Es difícil olvidar cosas así. Es una final de un Mundial, cuando te comportas así. Esa gente estaba perdiendo una final de un Mundial; ten un poco de clase”, expresó.

Estas no fueron las únicas repercusiones. El propio Maupay, protagonista del cruce del fin de semana, también se subió a la agresión por la forma de ser Martínez: "Creo que es un idiota. Es un muy, muy buen portero. Pero es un poco idiota", expresó el francés que en algún momento fue considerado para alguna convocatoria por Lionel Scaloni, pero su rendimiento en clubes nunca terminó por convencer al santafesino. ¿Le responderá Dibu?