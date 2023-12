Dibu Martínez y su anécdota con el Cuti Romero: "Te llegan a echar y..."

La figura de Emiliano Martínez es todo un símbolo en sí mismo para la Selección Argentina, y aunque creímos verlo todo, todavía siguen surgiendo historias de la épica final del Mundial de Qatar 2022. En la serie de entrevistas "Campeones: Un año después" el arquero contó una curiosa historia que ocurrió en la final ante Francia con Cristian Cuti Romero.

“Hay una anécdota con el Cuti en la final contra Francia. En una le fue con los dos pies a Mbappé. En el entretiempo lo agarré de la camiseta y le dije: ‘Te llegan a echar y te c... a piñas después del partido’, contó Dibu sobre el diálogo que tuvo con Romero en aquella final. "Le tengo que pedir 'por favor dejá de pegar', imaginate. El Cuti juega así con la roja, y siempre estoy agarrándolo en ese sentido”, agregó sobre su relación con el central del Tottenham.

Más allá de la historia, Martínez fue muy elogioso tanto con Cuti como con Nicolás Otamendi: “Yo sé las virtudes del Cuti y Ota: los levantan por arriba. O pasa la pelota para adelante, o si va para atrás el jugador no sigue. Eso me da la vida a mí. Son impresionantes", los halagó el arquero marplatense.

Otra de las frases sorprendentes que dejó la entrevista fue su autocrítica en la final contra Francia pese a su histórica atajada a Randal Kolo Muani y su actuación en los penales: "Yo pienso que en ese partido atajé mal, porque nos llegaron tres veces y fueron tres goles. La de Mbappé estaba mal parado, la toco y me vence. No sentí que atajé bien. Después ven la atajada del final o los penales y si, pero para mí no estuve bien ese partido", comentó Dibu sobre su performance.

Otra de las revelaciones de Martínez fue una desconocida infiltración antes del partido con Países Bajos: "Antes de Holanda estábamos jugando un fútbol tenis con los arqueros. Tiro un cabezazo y se me contracturó el cuello. Me quedó duro y me tuve que dar dos infiltraciones me tuve que dar para atajar", comentó el guardameta.

Contó además acerca de la falta de sensibilidad en ese área durante el partido: "Toda esa parte no la sentía y los doctores me decían que nunca habían infiltrado una tortícolis. Ese fue el mensaje del cuerpo de que estaba tensionado", dijo Dibu, que en aquella definición por penales frente a los neerlandeses atajó dos penales.

Por último, habló del futuro y sus ambiciones con la Selección Argentina, con la que quiere seguir haciendo historia: "Quiero ganar una Copa América más. Que digan que esta camada es la mejor de toda la historia", expresó. "Una vez que sos campeón de mundo, ahora hay que mantenerlo. Por eso yo lo aprecio mucho a Leo, por mantenerse a un nivel todo ese tiempo. Yo lo logré un año, veremos si puedo hacerlo de nuevo", cerró el golero, dejando claras sus ganas de más.