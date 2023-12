Sorpresivas declaraciones de Echeverri: "No voy a renovar con River"

Claudio Echeverri tuvo su primer partido como titular en River Plate y se desempeñó de gran manera en el triunfo por 2 a 0 sobre Rosario Central para ser el nuevo campeón del Trofeo de Campeones. "El Diablito", que viene de romperla en el Mundial de Indonesia con la Selección Argentina Sub 17, sorprendió al confirmar que no va a renovar su contrato con el Millonario, aunque continuará seis meses o un año más.

"Voy mejorando, me falta pero voy a hacer la pretemporada y después me va a ir bien físicamente. Hoy me ahogué pero estoy preparado y tengo muchas ganas de ganar cosas con este club", expresó en una entrevista con ESPN. "Mi representante habló con el presidente, se hablaron muchas cosas de que no atendía las llamadas y estaban en contacto siempre. No voy a renovar pero me voy a quedar un año o seis meses", sentenció.

Echeverri, titular por primera vez, "contento por otro trofeo ganado, muy contento por el equipo, por el trabajo que hicimos. La titularidad es un premio, para eso trabajamos toda la semana, para jugar, para estar en el once titular y por suerte se me dio", contó el "Diablito" tras el triunfo de River ante Rosario Central. "Demichelis me lo dijo en el entrenamiento del jueves, porque tuve una gran semana. Eso me llevó a que hoy pueda jugar de titular y hacer un gran partido", completó. Por otro lado, habló de la despedida de Enzo Pérez, que disputó su último partido con la camiseta del Millonario. "Nos dieron una cinta a todos, fue el último partido de Enzo y nos dieron como reconocimiento a él. Estamos muy contentos por Enzo, es una lástima que se nos va, pero es un ídolo y el tiempo que estuvimos acá lo pude disfrutar", concluyó.

Las declaraciones del "Diablito" Echeverri confirmando que no renovará su contrato con River resonaron rápidamente y Martín Demichelis se expresó al respecto. "Claudio de momento tiene que disfrutar el título. Obviamente es joven y cuando te ponen un micrófono después de su primer partido de titular, de haber ganado un título, siendo más protagónico, tiene sensaciones encontradas", aseguró en ESPN. "Hay tiempo de seguir hablando con él, de acompañarlo. Es un chico que desde los ocho años está en River. Hay tiempo para irse a descansar, cobijarlo bien, aconsejarlo, no debe tener prisa de irse de esta institución. Todo el mundo juega con jugar en Europa pero esta institución es enorme", concluyó.

El presidente de la entidad de Nuñez, Jorge Brito también habló de las declaraciones de Echeverri. "Recién lo saludé. Estaba un poco mal por lo que había dicho, tal vez dijo lo que no quería decir. Hay que entender que tiene 17 años, es un grandísimo jugador, es muy querido en el plantel. Tal vez en la euforia del festejo dijo algo que no es tan así. Me quedo con lo que aclaró él, en decir que nunca hemos tenido problema con su representante. Siempre tuvimos buen vínculo con su representante", aseguró el presidente del Millonario. "Quedan 13 meses para el vencimiento de su contrato. De acá al 10 de enero tenemos que definir. Claudio me volvió a manifestar que quiere triunfar en River. Su representante va a defender al jugador y nosotros al club. Vamos a hacer algo que tiene que ser muy bueno para el club y para el jugador", completó.