Fiebre Echeverri: los clubes europeos que siguen al Diablito

A pesar de que ya daba que hablar en Argentina, la consagratoria actuación, hat-trick incluido, de Claudio Echeverri frente a Brasil en el Mundial Sub-17 fue su carta de presentación para todo el mundo del fútbol. Es por eso que no tardó en conocerse el interés de varios clubes grandes de Europa, que ya le habían posado el ojo pero ante este rendimiento del Diablito están dispuestos a considerar comunicarse con River para hacer alguna oferta.

Según el medio español AS, los clubes que tienen muy considerado al goleador del Mundial Sub-17 son nada menos que Real Madrid, Manchester City y PSG. Durante el Sudamericano de la categoría ya se había rumoreado que el club Merengue tenía la intención de ofertar por Echeverri y dejarlo en River hasta su mayoría de edad, algo que realizó anteriormente con Vinicius Junior o Endrick, dos figuras brasileñas con material de estrella desde jóvenes.

Sobre la 'fiebre' desatada por el Diablito, el que dio su visión fue Diego Placente: "Nosotros estamos contentos por cómo jugó contra Brasil. Hay que dejarlo tranquilo, que sea como es él. No hay que presionarlo con nada.", opinó el entrenador de Argentina acerca de su capitán.

Otros clubes que también monitorean la situación según AS son el Atlético de Madrid, el Inter, Milan, Juventus y Benfica. Ayer, tras la igualdad de River, el que habló del Diablito fue su técnico Martín Demichelis: "A Echeverri lo vamos a disfrutar, no tengan dudas, está predestinado a jugar en River y lo vamos a acompañar sin ninguna duda. Ojalá que cuando vuelva no esté cansado porque se tiene que poner a competir", comentó dejando en claro que al volante ofensivo le esperan más minutos en Primera.

A principios del 2023, el jugador de 17 años renovó su contrato con el equipo de Núñez. La dirigencia de River le otorgó a Echeverri un contrato profesional hasta diciembre de 2025, cuya cláusula de salida ronda los 25 millones de euros. ¿Podrá reternerlo el Mlllonario o se dará su salida a Europa?