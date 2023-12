El drama de Suárez y su rodilla: "Tomo tres pastillas y me inyectan antes de jugar"

Luis Suárez dio por finalizada su etapa en el fútbol brasileño al despedirse de Gremio este fin de semana, y en conferencia de prensa contó el gran problema que aqueja a esta parte final de su carrera: el dolor en su rodilla. El uruguayo, a quien se lo vincula con la chance de reunirse con Lionel Messi en Inter Miami en 2024, contó con mucho pesar en su conferencia de despedida lo que significa convivir con su rodilla maltrecha.

Cerca de cumplir 37 años, Suárez dejó Gremio tras el triunfo 1-0 al Vasco Da Gama con gol suyo, cerrando una cuenta de 24 goles y 17 asistencias en 52 partidos. En su despedida y ante la consulta de qué le generaba no jugar la Copa Libertadores 2024, el Pistolero empezó a relatar su drama diario con los dolores de rodilla.

"Me hubiese gustado jugarla, pero el que habla es mi cuerpo. El dolor que siento en el día a día es mucho y tengo que pensar en el Luis Suárez ser humano. Tengo una carrera muy larga y creo que me he ganado el derecho de decir basta", contó sobre su decisión de salir del elenco brasileño.

"Lo que siento es un pinchazo constante en la rodilla. Por suerte no genera líquido, porque sino podría ni moverla, pero se me traba y no la puedo doblar. El día anterior al partido me tomo tres pastillas y horas antes de jugar me inyectan un Voltarén (antiinflamatorio). Si no, no puedo jugar", detalló sobre el procedimiento en su rodilla antes de cada partido.

Suárez tiene artrosis en su rodilla derecha, una enfermedad que ataca los cartílagos y condiciona la movilidad de, en su caso, la rodilla. Sobre los pasos a seguir en su carrera, el futuro post retiro aparece también en sus pensamientos.

"Ahora puedo soportar esta artrosis, pero tengo que pensar que en cinco años capaz no puedo jugar al Fútbol 5 con mis amigos", comentó, y además añadió que a veces se le complica jugar con su hijo: "A veces me pide para jugar con él y yo no puedo", expresó.

Por último, el atacante charrúa habló de su convocatoria a la selección de Uruguay: "Esta vuelta a la Selección la disfruté como un niño. Yo sentía que estaba haciendo méritos para ser citado a la Selección y eso me dejaba tranquilo. El DT ya me conocía y quizás precisa otra cosa". Y dejó claro que no tiene problema en sumar desde donde le toque: "Sé que Bielsa mira muchos jugadores y sabe que puedo aportar otras cosas desde el grupo. No puedo presionar como Darwin Núñez pero aporto desde mi experiencia", cerró.