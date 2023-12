El nuevo guiño de Milei a la candidatura de Macri en Boca

Mucho se habló en medios nacionales acerca de un supuesto distanciamiento entre Javier Milei y Mauricio Macri por el armado del gabinete del próximo gobierno que asume el 10 de diciembre. No obstante, tras la cena que tuvieron ambos junto a sus respectivas parejas, Fátima Florez y Juliana Awada, la relación entre ambos parece haber recuperado el tono inicial y los guiños por redes del libertario respecto a las elecciones en Boca volvieron a llamar la atención.

Es que esta tarde, una cuenta partidaria de X (ex Twitter) de Mauricio Macri llamada "La Macrineta" publicó un video con los dos históricos goles que Martín Palermo le convirtió al Real Madrid en la Copa Intercontinental del año 2000 y escribió etiquetando al presidente electo: "¿Serán acaso los 2 goles más gritados en la historia de Boca? Presidente Javier Milei".

Poco después de una hora, Javier Milei le contestó desde su cuenta personal de X y confesó que estuvo presente en la vuelta de cuartos de final de Copa Libertadores de ese año, en el que Boca venció a River por 3 a 0 con un gol de Martín, inolvidable para los Xeneizes: "Junto al GOL de la muleta (noche que por muy poco no me caí del palco a la cancha), los goles al Real Madrid en Tokio, son los tres goles que más he gritado en mi vida...", indicó el próximo presidente de la Nación.

Recordemos que el propio Martín Palermo confirmó que si la fórmula de Andrés Ibarra y Mauricio Macri gana las elecciones en Boca, él será el nuevo director técnico de la institución, hecho que describió como "un sueño" y con el que Platense "no podría competir" a la hora de renovar su contrato. Sebastián Font fue confirmado como el nuevo juez de la causa que definirá si se realizarán los comicios, aunque aún debe decidir si toma el expediente.