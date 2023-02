El Pre Federal femenino define sus clasificadas

EL básquet femenino del Alto Valle comienza a definir su Pre Federal. Con tres cotejos el lunes, se puso al día la fase regular. El duelo de la jornada quedó para Pacífico en El Nido, el rojo festejó en casa y las galleguitas lo ganaron en Cipolletti.

Con un andar perfecto de Pacífico, el Pre Federal entra en sus últimos partidos en la fase regular, que tuvo la baja en el 2023 de Gregorio Álvarez, histórico club en rama femenina. Partidos hasta el sábado 28 buscarán las clasificadas.

En el duelo correspondiente a la fecha 10, las decanas lograron un gran triunfo en El Nido ante Biguá que llegaba como líder de la competencia. Fue 86-47, Natassja Kolff aportó 17 puntos para la visita. Candela Saavedra 13. En las locales, valentina Canales sumó 12, Carmela Pisano 9. 12 triunfos en 12 juegos para el elenco que disputa la Liga Nacional, y que tendrá a las 21 hs del martes, el clásico ante Independiente.

Las rojas sumaron su primera victoria en La Caldera. Superaron al Deportivo Roca 61-36, Charo Lertora la goleadora con 14 puntos, 12 unidades para Iara Parra y Florencia Novoa. Martina Ansaloni junto a María Rincón y María Angos hicieron 6 cada una para las naranjas.

En Cipolletti, Centro Español ganó 59-52 ante Escuela Municipal y sigue sumando en la general. Las Galleguitas tuvieron a Martina Gutiérrez con 13 puntos Martina Torres 13 y Morena Sánchez 11. Daniela Soto la destacada con 17 puntos en las locales.

Biguá cerró su fase regular con 29 puntos (13-3) Pacífico suma 24, Centenario tiene 24 (9-6) Independiente 21 (7-7) Español 21 (8-5) Deportivo Roca 21 (5-11) Perfora 18 (4-10) EmB Cipolletti 18 (4-10).

Lo que queda: 14/02 Pacífico vs Independiente, 15/02 Perfora vs Emb Cipolletti, 16/02 Adc vs Español, 17/02 Emb Cipolletti vs Pacífico, 18/02 Independiente vs Español y Pacífico vs Perfora