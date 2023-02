¡Te los comes! “Dibu entre los mejores tres del mundo

La FIFA está dando a conocer los ternados finales para el The Best, galardón que entrega el ente de fútbol principal a los destacados de la temporada. Emiliano “Dibu” Martínez integra la terna al mejor arquero del año, junto al Belga Thibaut Courtois y el marroquì Yassine Bounou.

El 2022 coronó el año de “Dibu” Martínez en la selección Argentina como Campeón del mundo. El marplatense fue consagrado como el mejor de Qatar 2022 luego de ser determinante en los penales ante Países Bajos y Francia, y tapar pelotas agónicas frente a Australia, y la más recordada en la final del mundo.

La ceremonia de los Premios The Best será el próximo 27 de febrero, y tendrá siete ternas destacadas: Mejor Jugador, Mejor Jugadora, Mejor Entrenador, Mejor Entrenadora, Mejor Arquero, Mejor Arquera y la de los hinchas sobresalientes “The Best FIFA Fan Award”.

El arquero de la Scaloneta integra el trinomio junto al Belga Thibaut Courtois, campeón de Europa con el Real Madrid, y el marroquì Yassine Bounou, pieza clave de Marruecos, que llegó a la semifinal de la Copa del mundo.

Se espera que “Dibu” no sea el único Argentino que esté en la terna final. Lionel Messi tiene presencia asegurada al mejor jugador, Scaloni en la de DT, y la hinchada Argentina, como “The Best FIFA Fan Award”, premio que compite ante los Japoneses y de Arabia Saudita, quienes dijeron también presente en Qatar.