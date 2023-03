Cipolletti será visitante el sábado en Cerri

Por recomendación de la Agencia de Prevención de la Violencia en el Deporte de la provincia de Buenos Aires (APreViDe), el cotejo que van a disputar Sansinena de General Daniel Cerri ante Cipolletti por la segunda fecha de la Zona A Región Sur del Torneo Federal A temporada 2023 que organiza el Consejo Federal de la Asociación de Fútbol Argentino (AFA) se llevará a cabo el sábado desde las 17.

En principio, la dirigencia "tripera" solicitó jugar el domingo entre las 17 y 17.30; pero se chocó con la negativa del APreViDe que no autorizó que se jugará ese día y lo adelantó para sábado a las 17. La medida se adoptó ya que el domingo 19 habrá dos partidos por la misma zona en Bahía Blanca.

Por un lado, Liniers en su estadio Alejandro Pérez de la Avenida Alem al 1100 será local de Ramón Santamerina de Tandil. En tanto, en el Roberto Natalio Carminatti de Avenida Colón y Angel Brunel, Olimpo debutará de local en el certamen ante Sol de Mayo de Viedma, el equipo de la capital de Río Negro tuvo fecha libre en el arranque del campeonato. El traspaso del partido de los valletanos para el día sábado se debió a que la zona no contaría con suficiente personal policial para garantizar los operativos en los tres escenarios de juego. Por eso se decidió que se programen dos partidos el domingo y el restante que tiene por protagonista a los albinegros irá el sábado.

Luego de la victoria en La Visera por uno a cero frente a Círculo Deportivo Nicanor Otamendi, quedó una imagen de satisfacción a sabiendas que la competencia recién se inicia y restan 31 partidos por jugarse. El conjunto que orienta Christian Lovrincevich, mostró un apego a la parte táctica, nunca se salió del libreto de 1-4-2-3-1 con que probó en la pretemporada y continuó en la primera fecha, dio la sensación que la entrega no se negocia, respondió de sobremanera en la parte física y se llevó un triunfo altamente positivo.

En contrapartida, no tuvo mucha generación de fútbol, jugó mucho por las bandas, pero faltó un generador de juego en la mitad de la cancha, fue vertical, aunque previsible, y a veces la vorágine pedía pausa y algún pase entre líneas. Igual aprobó la prueba, teniendo en cuenta que hace dos meses la institución no tenía presidente, ni dirigentes, ni cuerpo técnico y un plantel desmantelado y tras el fin de semana fue el único que ganó y genera ilusiones de cara a lo que viene.

Se sabe que no podrá contar con el veterano neuquino Manuel Berra. El ahora volante fue expulsado por aplicar un golpe de puño al brasileño Erivaldo (Francisco Rosendo De Sousa) luego de pitazo final del árbitro. Por lo que dependerá del informe del árbitro bahiense ante el infantil comportamiento, si deberá purgar 2 fechas como mínimo o más.

Desde el lado del cuerpo técnico, se dijo que "fue una calentura del partido" y bajó los decibeles. Por el lado de la dirigencia, no cayó bien la actitud de "Manolo", aducen que "es el jugador más veterano, el referente dentro de la cancha y en el vestuario. Y que él no puede hacer lo que hizo". Seguramente el chileno Franz Hermann Schultz será el reemplazante para formar el "doble-cinco" con Maximiliano Franco Amarfil, uno de los mejores ante el equipo de la Liga de Mar del Plata.

Se espera la habilitación del volante creativo Ulises Rodrigo Ojeda, el ex Cañuelas y Estudiantes de San Luis, que no estuvo el domingo ya que no llegó la documentación para que pudiera jugar. En el transcurso de la semana, estará el informe médico de Ezequiel Joaquín Carmona, otro que dejó una buena impresión, que se retiró lesionado.

Finalmente, el delantero cordobés Angel Prudencio sigue recuperándose de la operación de meniscos que se realizó en Bolivia y tendrá para una o dos semanas más para ser tenido en cuenta para poder ser parte del plantel.