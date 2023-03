El desopilante momento de Scaloni que salió a la luz

Un desopilante video del DT campeón del mundo se reveló en las últimas horas y los fanáticos de la selección estallaron de risa con su aparición. El registro es de hace unos 15 años, cuando jugaba en la Premier League para el West Ham en la temporada 2006/07. En ese entonces, el actual campeón del mundo pasó por un programa de MTV llamado Cribs que mostraba las casas de jugadores de las mejores ligas para ver cómo vivían y qué hacían en su tiempo libre.

"MTV Cribs":

Porque MTV publicó la participación que hizo Lionel Scaloni en esa serie durante 2006pic.twitter.com/SfSpQ8LBx8 — ¿Por qué es tendencia? (@porquetendencia) March 24, 2023

Allí se ve un Scaloni que nadie conocía, recorriendo el interior de su casa en Londres con una guía turística a lo Carlitos Tevez: "Hello I'm Lionel Scaloni. Welcome to my Crib", dice con un inglés entrecortado en su presentación. En su momento, su participación en el canal de música pasó casi desapercibida, pero en la previa del partido amistoso contra Panamá los hinchas argentinos lo sacaron a la luz nuevamente y deliraron con los dichos del santafecino.

"Every morning I have my argentian te. It's delicious", explica en un pasaje del video. También dice que su cantante favorito es Rodrigo y que le gusta usar camperas de cuero.

Muchos usuarios se sintieron identificados con el habla del técnico galardonado con el premio "The Best" en febrero pasado. "Soy yo en las clases de inglés", dicen algunos. La grabación completa dura unos seis minutos y está disponible en el canal de Youtube MTV cribs.