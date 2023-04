De mal en peor: renunció el presidente de Independiente

Fabián Doman hizo más profunda la crisis de Independiente. El periodista electo el 6 de octubre del año pasado presentó esta tarde su renuncia al frente del club de Avellaneda mediante una carta donde carga contra Moyano, los grandes problemas económicos y una crisis institucional que pareciera no tener solución.

El domingo los hinchas se expresaron en contra de la dirigencia post derrota 1-2 con estudiantes. Hoy, unas pintadas en diferentes sectores profundizaron aún más el descontento en la previa del clásico: “El Domingo ganen o bala para todos”. Al lado, colgaron otra que apuntaba contra la dirigencia: “El día que matemos un dirigente van a dejar de robarnos”.

En el medio de toda crisis, Fabián Doman sorprendió con su renuncia a la presidencia mediante sus redes sociales: “es evidente que no se han encontrado las herramientas para ayudar a Independiente. Razón por la cual presento mi renuncia al cargo de presidente del club”.

En la misma, deja en evidencia la herencia que post gestión Moyano y las complicaciones económicas con la que atraviesa el 7 veces campeón de América. “Tengo la conciencia limpia, como las manos. He dejado mi trabajo por Independiente y lo volvería hacer. Y no hay día del año que no me hayan visto en una instalación del club. He dejado todo y más. Mi agradecimiento a Cristian Ritondo (ahora presidente) quien siempre me apoyó en todo".

Por último, quien ganara en las elecciones por encima del 70%, sentenció: "Independiente tiene que aprender a convivir no solo en el plano dirigencial, sino en todo lo que lo nuclea como institución, con menos rencor y resentimiento. Ni quiera hay una grieta. Hay un todos contra todos sin sentido. Intenté unir sectores y dialogar con todos. Fue también Imposible. Los enconos personales están por encima del club. Desde hace 30 años.

En el medio de tanta polémica, el rojo visita el miércoles a Rosario Central a las 21.30hs, mientras que el domingo tiene el clásico contra Racing de local a las 16hs.