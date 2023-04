Mauro Godoy: "Las peleas en el exterior te las roban"

Una vez más el boxeador de Centenario viajó a Europa para disputar una nueva pelea para su historial, lo que no esperaba Mauro el “Rayo” Godoy fue la decisión arbitral que perjudico una pelea donde tenia la ventaja.

En dialogo con Grito Sagrado, el “Rayo” contó los detalles todo lo que sucedió en Irlanda en su pelea contra Dylan Moran:

Mauro que ha disputado mas de 36 peleas como profesional, confesó que nunca vivo una situación similar donde no lo dejen terminar de pelear. El boxeador neuquino no comprende la decisión del arbitro en en un momento clave del combate donde llevaba la ventaja:

“Hubo una acción pésima del árbitro, iba ganando ese round, en un cruce donde yo conecto dos manos y mi rival me mete un gancho muy claro y el arbitro se mete y me para la pelea, ni me dio cuenta y me paro el combate automáticamente”