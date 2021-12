Rayo Godoy: “Lo voy a mandar a soñar”

Promesa de buen boxeo y de buenas peleas en el Gigante del Este para la noche del viernes (20 hs). De la mano de BG Producciones y de Gimnasio Uppercross, se llevará a cabo la última velada del año en la Ciudad de Neuquén.

Durante la tarde del jueves, se realizó en instalaciones del Casino Magic el pesaje oficial. Luego, se concretó la habitual conferencia de prensa, dónde se intercambiaron conceptos, y también, promesas.



La más importante fue la realizada por Mauro “El Rayo” Godoy (35-7-1, con 17 KO), que enfrente tendrá a Sergio “El Enigmático” Estrela (20-19-3, con 11 KO). “El Rayo” comenzó diciendo: “En el boxeo nos toca ganar y nos toca perder (en alusión a su caída por KO ante Tintín Ruiz). Siempre hay que estar preparado y listo. Me llamaron rápido para esta velada y dije que sí, porque para eso estamos, para pelear”.

Mauro continuó: “Siempre hay cosas para aprender y mejorar. Cuando no aprendes es porque tu carrera está terminada. Cuando nos toca perder, ahí se ve si verdaderamente hay un boxeador, y eso es lo que voy a demostrar mañana”.

Mientras, “El Enigmático” Estrela afirmó: “Yo ni miro a los rivales. Soy ocho veces campeón (en realidad fue campeón Sudamericano y Latino). Hice una pelea hace un mes (perdió ante Ernesto Franzolini por fallo unánime), luego de dos años sin pelear y me salió una buena pelea. Estoy para volver a ser campeón”.



A partir de allí, comenzó el intercambio más picante: “Yo no lo conocía, y ahora que dice que salió ocho veces campeón, más ganas me dan de ganarle, porque le voy a ganar a un campeón. Voy a salir desde el primer campanazo a buscar la pelea y a definirla por KO”. Rápido de reflejos, Estrela respondió: “Es lindo soñar, la joda es que se haga realidad”. Mauro no se quedó atrás y redobló la apuesta: “Yo te voy a mandar a soñar, al país de los sueños”.

La otra gran pelea de la noche estará animada por Gino “El Áspero” Godoy (24-2 con 15 KO), que intercambiará guantes con Juan Pablo Lucero (16-11-2 con 9 KO). Mas protocolar, Gino destacó: “Siempre traemos buenos rivales, me toca un gran rival como Juan Pablo, con mucha experiencia, con mucho trabajo sobre el ring, y que nunca le dijo no a los mejores de la Argentina. Hoy yo soy uno de los mejores de la Argentina y tampoco me dijo que no. Gracias Juan Pablo por eso. Hoy estoy séptimo en el ranking argentino y quiero ser campeón”.

Para continuar, Gino destacó: “Para ser campeón hay que ganarle a los mejores. Mañana vamos a ganar, vamos a dar batalla, para eso nos preparamos”. A todo esto, Lucero también aportó sus conceptos: “Todas las peleas son distintas. Es otra pelea para mí, es otra pelea para él. Mañana se verá. Trato de estar siempre preparado. Esta es una de mis últimas peleas, ya tengo casi 40 años. Así que estoy agradecido por la invitación y el recibimiento. Vamos a terminar bien”.

Nuevamente con el micrófono en sus manos, “El Áspero”, esta vez, fue más profundo: “Para mí, subirme al ring y hacer deporte es una alegría, me siento feliz. Va a ser la última pelea de Juan Pablo, voy a hacer que se retire dignamente y voy a extender mi récord un poquito más. A partir de mañana voy a tener otra pelea ganada por KO. Vamos a dar batalla. Lo voy a ayudar para que sea la mejor manera de retirarse”.

Lucero no se quedó atrás: “Le digo a Gino que va a pelear con un rival que tiene récord positivo. He visto que sus rivales tienen récord negativo. Ahora lo quiero ver”.

La velada tendrá diez combates amateurs y estará fiscalizada por la Federación Neuquina de Box. Cabe destacar que durante la conferencia de prensa, Bruno Godoy (BG Producciones) anunció que el próximo 18 de febrero se llevará a cabo el primer festival boxístico dentro del Casino Magic. En dicha velada, en principio, estaría combatiendo Billy “El Niño” Godoy.



El pesaje:

Gino “El Aspero” Godoy (70,600 kg.) vs. Juan Pablo Lucero (70,200 kg.)



Sergio “El Enigmático” Estrela (65,500 kg.) vs. Mauro “El Rayo” Godoy (65,500 kg.)

En la velada también estarán presentes Franco Monzón (57,700 kg.); Tomás Calfunao (59,900 kg.); Lautaro Moya (63,000 kg.); Julián Gelvez (58,900 kg.), Facundo Chandía (59,300 kg.) y Mateo Moreno (59,300 kg.).