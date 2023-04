¿Se viene una nueva Bombonera flotante?

El club de la Rivera esta cumpliendo 118 años de vida, uno de los clubes más grandes del mundo ahora se ilusiona con tener el estadio más grande de América. Luego de muchas promesas y rumores, un empresario presentó el proyecto para no derribar la actual Bombonera y construir otra a pocos metros.

En un año de elecciones en Boca, y uno de los candidatos opositores, el empresario mendocino Jorge Reale, presentó la maqueta del proyecto para la construcción de una Nueva Bombonera, en la isla De Marchi, al sur del barrio porteño de Puerto Madero y que integra La Boca.

Según el proyecto, el nuevo estadio, cuyas tribunas serán totalmente techadas, estará emplazado en la Isla De Marchi, a solo 1.300 metros del actual. Esta “Nueva Bombonera” contaría con capacidad de 128 mil espectadores que lo convertiría en el estadio am grande de Sudamérica.

El objetivo principal del empresario es mantener las tradiciones del barrio y la icónica cancha de Xeneize, por eso aclaró que seria “Sin tirar La Bombonera. Sin irnos de La Boca.” Para que nos fanáticos se queden tranquilos.

sumándose a las campañas políticas uno que resurgió fue Mauricio Macri, que, pese a los rumores, el ex presidente de Boca decidió no postularse para tener el mando sino apoyar a Andrés Ibarra para ser el nuevo presidente de boca, bajo el lema “gestión + Pasión”. El ex jefe de la republica argentina lo presento en un video por los 118 años del club.