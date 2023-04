Cipolletti será local ante Santamarina de Tandil

En el marco de la quinta fecha de la Zona 1 Región Sur del Torneo Federal A 2023, Cipolletti será local de Ramón Santamarina este domingo 9 desde las 16 en la mítica Visera albinegra encuentro que será transmisión del Grupo Prima Multimedios de Neuquén capital por AM 550 La Primera, Radio del Valle (RDV) Clásicos & Noticias 90.7 y Las Palmas 96.1.

El Consejo Federal de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) organizador del certamen designó como árbitro principal a Sergio Testa de la Liga del Sur de Bahía Blanca, que será acompañado por un terceto de la Liga Rionegrina con asiento en Viedma, Danilo Viola y Rodrigo Moreno como asistentes y Agustín Lamberti como cuarto colegiado.

Las próximas horas serán claves para el cuerpo técnico que encabeza Christian Lovrincevich para que vaya delineando la formación titular que enfrentará a los bonaerenses. Está en condiciones de retornar al equipo, si así lo decidiera el entrenador, el veterano Manuel Berra, que ya purgó las tres fechas de suspensión que le aplicó el Tribunal de Disciplina, tras ser expulsado a la finalización del partido contra Círculo Deportivo Nicanor Otamendi en la apertura del campeonato.

Los valletanos vienen de perder ante Villa Mitre en Bahía Blanca por 2 a 0, en una actuación decepcionante. Casi no pateó al arco en todo el partido, dio ventajas defensivas, nunca generó situaciones de riesgo, no piso el área rival, no tuvo volumen de juego y lejos estuvo de ser el equipo que de local juega de otra manera totalmente distinta. Con esquema de juego definido, 1-4-2-3-1 que en muchos casos se torna previsible por la falta de variantes.

El domingo tendrá que cambiar la imagen, en un torneo parejo, donde resignar puntos de local, se puede volver complejo con el transcurso de las fechas. Por ese motivo jueves y viernes serán fundamentales para ir definiendo el equipo que será titular, y que a vista de lo ocurrido el sábado pasado algún cambio debería tener.