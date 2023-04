Podrían quitarle el título a Hamilton 15 años después

Uno de los mayores escándalos de la historia de la Fórmula 1 se dio en 2008, conocido como 'Crash Gate', por el sospechoso choque de Nelsinho Piquet mientras Fernando Alonso, su compañero de Renault, pasaba por boxes, y facilitó el triunfo del español. Pasaron casi 15 años y el tema volvió a estar en el ojo de la tormenta debido a que Bernie Ecclestone, ex-mandatario de la F1, aseguró que deberían haber anulado la carrera, algo que hubiera declarado campeón a Felipe Massa y no a Lewis Hamilton.

En una entrevista con F1-Insider, el ex-presidente y ex-director ejecutivo de la entidad aseguró que "teníamos suficiente información en ese momento para investigar el asunto. Según los estatutos, deberíamos haber anulado la carrera de Singapur en esas condiciones. Eso significa que no habría repercutido para la clasificación del campeonato, y Felipe Massa se habría convertido en campeón del mundo y no Lewis Hamilton".

Más tarde, agregó: "Decidimos no hacer nada. Queríamos proteger el deporte y salvarlo de un escándalo enorme. Por aquel entonces, había una norma según la cual la clasificación de un campeón del mundo era intocable después de la ceremonia de entrega de premios de la FIA a final de año. Así que a Hamilton se le entregó la copa y todo fue bien. Incluso todavía me da pena Massa. Lo siento por él. Al final, ganó la carrera de casa en San Pablo y lo hizo todo bien. Fue engañado y no se llevó el título que merecía, mientras que Hamilton tuvo toda la suerte del mundo y ganó su primer campeonato. Por eso, para mí, Michael Schumacher sigue siendo el único campeón del mundo de récord, aunque las estadísticas digan lo contrario".

Luego de las declaraciones de Bernie Eccleston, el expiloto brasileño Felipe Massa salió a hablar con la prensa y pidió justicia. " Recalco que no me interesa el lado financiero en esta historia y sí la justicia . Si las dos personas más poderosas, el jefazo de la Fórmula Uno (Bernie Ecclestone) y el jefazo de la FIA (Max Mosley), lo sabían en 2008 y se callaron, es muy grave e inadmisible para el deporte", declaró a Globo Esporte. En caso de anular el Grand Prix de Singapur, Lewis Hamilton, que culminó tercero y sumó seis puntos, no habría superado por apenas una unidad a Massa y, de esa manera, no habría alzado el primero de sus siete títulos. La tabla hubiera finalizado con el brasileño con 97 y el británico con 92.

El 28 de septiembre de 2008 se llegó a cabo el Gran Premio de Singapur, el primero en correrse de noche. En la vuelta 13, Fernando Alonso ingresó a boxes y Nelsinho Piquet, su compañero de Renault, tuvo un choque que le permitió al español no quedar muy retrasado y finalmente ganó la carrera. Al año siguiente, la escudería dejó ir al brasileño, quien declaró que lo habían obligado a chocar para favorecer al asturiano, señalando de manera directa a Flavio Briastore, director del equipo, y a Pat Symonds, ingeniero.

La FIA investigó y confirmó la denuncia de Piquet por lo que sancionó a Renault por dos años para correr en F1, expulsó de por vida a Briastores y por cinco años a Symonds. Sin embargo, la escudería continuó compitiendo, el italiano fue indultado y el inglés pasó a ser consultor de Marussia para pasar a director una vez cumplidos los cinco años.