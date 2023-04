Por la recuperación, Cipolletti recibe a Ramón Santamarina

Tratando de mantener su fuerte localía, Cipolletti recibirá este domingo desde las 16 a Ramón Santamarina de Tandil en el marco de la quinta fecha de la Zona 1 Región Sur del Torneo Federal A 2023 que organiza la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) a través del Consejo Federal, el cotejo entre rionegrinos y bonaerenses será transmisión desde las 13.50 por AM 550 La Primera, Radio del Valle (RDV) Clásicos & Noticias en el 90.7 del dial y Las Palmas 96.1 las radios del Grupo Prima Multimedios de Neuquén capital.

El cotejo contará como árbitro principal a Sergio Testa de la Liga del Sur de Bahía Blanca, que será acompañado por un terceto de la Liga Rionegrina con asiento en Viedma, Danilo Viola y Rodrigo Moreno como asistentes y Agustín Lamberti como cuarto colegiado.

La fecha arrancó el sábado con la victoria de Olimpo de Bahía Blanca en General Cerri ante Sansinena por 2 a 0 con goles de Cristián Amarilla, con esta victoria el aurinegro encabeza las posiciones del grupo con 10 puntos. En tanto, desde las 15.30 en Viedma, la capital de Río Negro, en la costanera Sol de Mayo será local de Liniers de Bahía Blanca con Marcelo Sanz de la Liga de Coronel Vidal como juez del partido. También van a jugar en El Fortín de Rawson a la vera de la ruta provincial 7, Germinal de la capital chubutense ante Villa Mitre el otro equipo de Bahía Blanca, con el control de José Luis Díaz de Villa Mercedes, San Luis.

Los valletanos vienen de perder ante Villa Mitre en Bahía Blanca por 2 a 0, en una actuación decepcionante. Casi no pateó al arco en todo el partido, dio ventajas defensivas, nunca generó situaciones de riesgo, no piso el área rival, no tuvo volumen de juego y lejos estuvo de ser el equipo que de local juega de otra manera totalmente distinta. Con esquema de juego definido, 1-4-2-3-1 que en muchos casos se torna previsible por la falta de variantes, y que será cambiado para este domingo.

Está en condiciones de retornar al equipo el veterano Manuel Berra, que ya purgó las tres fechas de suspensión que le aplicó el Tribunal de Disciplina, tras ser expulsado a la finalización del partido contra Círculo Deportivo Nicanor Otamendi en la apertura del campeonato. Saldrá del equipo el entrerriano Laureano Doello, quién ni siquiera irá al banco de suplentes, ya que no fue convocado entre los 20 que firmarán planilla. El albinegro será local por tercera vez en el certamen. Hasta el momento en La Visera ganó sus dos compromisos y mantuvo su valla invicta.

Christian Lovrincevich dispondría al jujeño Rafael Ferrario en la valla, aunque se especuló con el retorno de Facundo Crespo, Ezequiel Carmona, el tucumano Ezequiel Rodríguez, Lautaro Brienzo y Leandro Wagner será los cuatro de la última línea. En la mitad de la cancha estarán Manuel Berra, Maximiliano Amarfil, Guillermo Funes, un poco más adelantados Ulises Ojeda y Fernando Pettineroli y un solo delantero, Favio Cabral.

En tanto, Ramón Santamarina aún no ganó en el certamen, en tres presentaciones, consiguió dos empates como local y cayó en el Alejandro Pérez de Avenida Alem al 110 de Bahía Blanca, en su visita ante Liniers por 2 a 1. Sería el último partido de Carlos Mayor como entrenador, ya que el lunes asumirá como entrenador de Defensores de Belgrano, equipo de la Primera Nacional. En su lugar llegaría Jorge Izquierdo, ex entrenador de Jorge Newbery y la Comisión de Actividades Infantiles de Comodoro Rivadavia y del Deportivo Madryn.

Probables Formaciones

Cipolletti: Ferrario, Carmona, Ezequiel Rodríguez, Brienzo y Wagner; Berra, Amarfil, Ojeda, Funes, Pettineroli, y Cabral. DT: Christian Lovrincevich

Ramón Santamarina de Tandil: Juan P. Mazza, Lucas Vallejo, Brian Berlo, Mathías Boungiorno y Facundo Leiva; Quimey Marín, Marcos Pérez, Julio Zúñiga y Enzo Gelabert, Martín Michel y Emiliano López. DT: Carlos Mayor.

Hora de inicio: 16

Árbitro: Sergio Testa de la Liga del Sur de Bahía Blanca

Estadio: La Visera.