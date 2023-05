Escándalo y polémica: Messi no seguirá en la próxima temporada

La relación entre Lionel Messi y el PSG está deteriorada y su marcha de la institución francesa en el mercado de pases de verano parece inminente. El domingo y lunes el argentino viajó junto a su familia a Arabia Saudita para disfrutar de unos días libres y cumplir compromisos comerciales impostergables. Sin embargo, para sorpresa de todos, el club parisino no le había dado permiso y decidió sancionarlo dos semanas con efecto inmediato. El ex-jugador del Barcelona no podrá entrenarse, tampoco podrá jugar y además no recibirá su sueldo durante ese tiempo.

El viaje del rosarino ha provocado un enfado interno en el club francés y las consecuencias acaban de salir a flote, en una noticia que ha sido confirmada este martes por el diario L’Équipe. De esta forma, el futbolista, de 35 años, se perderá el partido ante Troyes este domingo 7 de mayo y tampoco estará ante Ajaccio el próximo 13 de mayo en el Parque de los Príncipes.

De acuerdo con los medios internacionales, Messi y su familia todavía no saben la medida que ha tomado el club, pero seguro se enterarán pronto. Cabe destacar que la sanción fue promovida por el presidente del PSG, Nasser Al Khelaïfi, quien está molesto con el argentino por salir sin el consentimiento correspondiente de la institución.

“PSG ha sancionado a Messi por incumplimiento de sus funciones como empleado sin autorización”, apuntó RMC Sport sobre el caso. La sanción, además, sería determinante para que se termine de romper definitivamente la relación entre ambas partes. La renovación para la próxima temporada cada vez se ve más lejana, por lo que crece su marcha a Barcelona, la MLS o Arabia Saudita.

Desde el entorno de Messi indicaron que el viaje se había suspendido dos veces, y que habitualmente los lunes, tras jugar los domingo el PSG no entrena. Cuando el astro argentino, su esposa y tres hijos ya habían partido con destino a Asia, el cuerpo técnico tras la derrota trastocó los planes y cambio la temática semanal de entrenamientos, y esto perjudicó al jugador surgido en Newells.

No ha habido hasta el momento declaraciones de Messi, ni su entorno. Aunque la situación no habría sido del agrado del jugador.