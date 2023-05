Cómo hizo Maratea para inscribir el fideicomiso en Neuquén

La novela de la colecta en favor de Independiente de Avellaneda que lanzó hace un par de días el mediático Santiago Maratea, pese al feriado largo en la Argentina, tuvo un nuevo capítulo, que esta vez, tal como se venía manejando desde hace varios días tiene a la provincia de Neuquén como coprotagonista.

Es que el Colegio de Escribanos de la provincia confirmó que el "famoso" fideicomiso fue creado durante el fin de semana, y que el mismo se inscribió bajo el nombre de ‘Rojo Gogo’, aunque lo registraron en la provincia patagónica y no en Buenos Aires, como especularon varios medios nacionales durante la semana pasada.

El trámite se hizo en una escribanía de Neuquén capital, trascendieron dos nombres de las mismas, aunque no pudo se confirmar cual de ellas selló el acuerdo en el ámbito privado.

En tanto, desde Buenos Aires aseguran desde la IGJ (Inspección General de Justicia) que debería hacerse en el registro público para que tenga una “validez legal” por parte de la misma. De manera inmediata, el organismo de control solicitó un informe de carácter urgente. La respuesta puede demorar entre 10 y 15 días y, de su resultado, dependerán cuáles serán los pasos a seguir.

Se supo además que el ex arquero de Independiente, director técnico y reclutador de jugadores para la entidad roja Miguel Ángel “Pepe” Santoro, es el fiduciante y que la firma del acuerdo se firmó en Neuquén donde reside una de las hijas del golero, que visita asiduamente.

Cabe aclarar, que desde el Poder Judicial de Neuquén se mantuvieron al margen de lo acontecido hasta el momento. "No es un tema de Poder Judicial. Por Ley provincial 3265 del año 2000 el registro de fideicomisos lo lleva el Colegio de Escribanos de la Provincia del Neuquén. El Registro Público de Comercio del Poder Judicial no tiene ninguna intervención”. Pese a ello, en la página del Poder Judicial https://www.jusneuquen.gov.ar/fideicomisos/ hay un apartado para inscribir los fideicomisos", sacándose toda responsabilidad y evitando la cuestión mediática desde lo legal.

Otra cuestión para remarcar es que "en Neuquén no hay IGJ, el órgano judicial que tiene poder de contralor societario se llama Registro Público de Comercio y depende de la justicia provincial. Acá los fideicomisos pueden ser construidos por privados (como acaba de suceder con el de Independiente) y no se obliga a la inscripción, solo se la sugiere”.

Se informó además que "en la página oficial del Colegio de Escribanos de Neuquén está disponible el link de consulta a ese régimen de inscripción de fideicomiso y que los datos que se necesitan para armarlos, son los siguientes: Los celebrados en la provincia del Neuquén; Aquellos cuyo objeto sean bienes que se encuentren en la jurisdicción de la provincia y Aquellos donde la parte fiduciaria esté conformada por una o varias personas humanas o jurídicas y que posea, al menos una de ellas, domicilio en la provincia. La registración se practicará en base a minutas electrónicas que deberán presentar el fiduciario y/o las personas designadas al efecto en el instrumento constitutivo, dentro del plazo previsto en el artículo 8 de la ley 3.265. Vencido el plazo establecido en este último artículo, cualquiera de las partes del contrato, de manera conjunta o indistintamente, quedan facultadas para solicitar la inscripción en el Registro. Aunque, el acceso a esta información no es libre para cualquier ciudadano o ciudadana.

El fiduciante es Miguel Angel Santoro y no Santiago Maratea, el ex arquero aportó 32 mil pesos, que es el máximo que surge de los links de Mercado Pago, para los gastos de constitución del fideicomiso, que se puso en funcionamiento con la existencia de un patrimonio de afectación directo que es ese monto". Las personas que aportan a la recaudación no son parte del contrato. Sus donaciones son unidades contributivas solidarias que voluntariamente aportan al fideicomiso, prosiguió en su explicación el abogado, y dijo que el fideicomiso trabaja con un estudio de auditoría externa de renombre para controlar el flujo de ingresos y egresos.

Se supo además que un grupo de abogados -varios muy conocidos en la región- y otros profesionales de Neuquén fanáticos de Independiente armaron un grupo de chat para intercambiar ideas sobre la mejor manera de darle cobertura legal a la colecta y que allí habría salido la propuesta al influencer que los contactó con sus asesores legales y económicos. Se supone que el fideicomiso debe pagar impuestos provinciales, como Sellos o Ingresos Brutos, pero no está confirmado.

Hace unos días, la AFIP también posó los ojos sobre la colecta de Maratea. El organismo estatal tiene en vista la movida iniciada por el influencer para ayudar al club de Avellaneda y evalúa realizar una solicitud de información a cada aportante que colabore con más de 200.000 pesos argentinos, a fin de conocer de dónde consiguió esos fondos. Hasta el momento, los fondos donados alcanzaron los 600 millones de pesos argentinos. Si se traduce al dólar oficial, son 2.700.000 de dólares. Si bien todavía se está lejos del objetivo que es juntar 22.000.000 de dólares para pagar todas las deudas, es una suma considerable.

Cabe destacar que con esta suma parcial, el influencer se llevaría 135.000 dólares gracias al 5% que le corresponde al fiduciario en este caso, otra de las cuestiones que generó grandes discusiones en las últimas horas. El propio Maratea confirmó, en conferencia de prensa, que en ese porcentaje estaban incluidos los gastos del fideicomiso. No obstante, a través de su cuenta de Instagram, se desdijo y aseguró que la totalidad del 5% iba a ser “su sueldo” y un 0,8% para los gastos de abogados, contadores y otras cuestiones".

La idea de la colecta tiene detractores y muchos que la apoyan. La política no cabe duda, metió la cola y las versiones a favor y en contra son múltiples. Por ahora lo concreto y real, es que se ha juntado mucho dinero en pos de ayudar a Independiente, que el Fideicomiso fue registrado en Neuquén, que desde el gobierno del gobernador Omar Gutiérrez también habría pedido un informe. No cabe duda que la novela sigue y se vienen varios capítulos interesantes.