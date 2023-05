Boca viajó a Colombia sin equipo confirmado y con Riquelme

Sebastián Villa, no estuvo en el entrenamiento, pero viajó a Colombia..

Boca Juniors se volvió a poner en modo Copa Libertadores. Parece ser el gran objetivo del año, tanto para el cuerpo técnico y la dirigencia, y con la presión de hincha que pretende que el club de sus amores vuelva a ganar el torneo continental. Ya quedó en el olvido el triunfo contra Argentinos Juniors del viernes por 1 a 0 en el Diego Armando Maradona en la lluviosa noche de La Paternal. Victoria que llenó de confianza a un equipo de Jorge Almirón que sigue en plena construcción. Esta semana, apunta de lleno al duelo del miércoles contra Deportivo Pereira. En este sentido, el Xeneize se entrenó por la mañana del lunes en el predio de Ezeiza y, si bien el entrenador no paró un táctico, ya se vislumbra un probable once que igualmente terminará de definirse en la práctica de mañana martes en Colombia.

Después de una jornada de lunes donde el foco estuvo puesto en los trabajos regenerativos para los que fueron titulares el viernes, el director técnico decidió no realizar un ensayo formal y optó por trabajos con pelota, ya que la idea es probar el equipo mañana. En principio, la idea es mantener la base del once que jugó contra "El Bicho" para empezar a encaminar la clasificación a octavos de final. Aunque, analiza la posibilidad de introducir dos cambios: una opción que corre con fuerza es la salida de Juan Ramírez, de floja actuación el viernes, para que ingrese Alan Varela (cambio que se dio en La Paternal en el entretiempo); a su vez, el paraguayo Bruno Valdez ya está disposición y no sería descabellado que, si el cuerpo técnico lo ve bien, pueda ocupar el lugar de Facundo Roncaglia, que viene de una larga seguidilla de encuentros con flojas performance.

El plantel de Boca, que estará acompañado por Juan Román Riquelme, emprendió el vuelo rumbo a Colombia pasadas las 14. El colombiano Sebastián Villa se perdió la práctica por su situación judicial, pero en horas del mediodía llegó al predio para sumarse al viaje con el resto de la delegación. El delantero se ausentó del entrenamiento -con previo aviso- en el predio de Ezeiza, dado que tenía que presentarse en el Juzgado de Lomas de Zamora en el marco de la continuidad del juicio por violencia de género contra su expareja Daniel Cortés. La fiscalía solicitó días atrás que el colombiano sea condenado a dos años y tres meses de prisión de ejecución condicional ya que considera que los hechos por los que se lo acusa "fueron corroborados". Hoy, fue el turno del alegato de su defensa.