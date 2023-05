Deportivo Roca ganó un partido increíble en la cordillera

En un encuentro que quedará en el recuerdo para los amantes del básquetbol de San Martín de los Andes, Deportivo Roca superó a los locales de Zorros por 102 a 101, tras igualar en 93 el tiempo reglamentario en partido que tuvo por escenario el SUM (Salón de Usos Múltiples) del Arenal de la ciudad cordillerana neuquina.

Fue su decimoséptimo triunfo en 20 presentaciones, la undécima victoria en fila para que los que dirige el cincosaltense Sebastián García, que no solo ya aseguraron su lugar entre los cuatros mejores que esperarán los cruces de play off entre los que se ubiquen del quinto al duodécimo lugar, sino que son más líderes que nunca de la División Sur de la Liga Federal de Básquetbol.

El equipo neuquino fue dominador en la primera etapa donde se fue al descanso con una ventaja de 17 puntos. Diferencia que no pudo mantener, por jerarquía y rotación los valletanos comenzaron a limar la diferencia y se pusieron arriba en el marcador cerca del final, donde Zorros en la última pelota del tiempo reglamentario logró la igualdad. El suplementario fue parejo, la victoria pudo ser para ambos equipos, pero se la llevó Deportivo Roca para mantener la racha de 11 triunfos consecutivos.

Síntesis

Zorros de San Martín de los Andes (101): Thiago Serna 21, Tomás Djenderedjian 30, Luca Canestrari 8, Benjamín López 17, Emanuel Beltrán 22 (FI), Bruno Canestrari 3, DT: Víctor Serna

Deportivo Roca (102): Alejo Abadía 11, Nehuén Berón 15, Adolfo García Barros 11, Samuel Diez 16, Agustín Sánchez 28 (FI), Fernando Margosa 9, Emmanuel Kloster 9, Laureano Corominas, Lautaro Casemayor 3. DT: Sebastián García

Parciales: 27-19, 61-44, 71-67 y 93-93

Cancha: SUM del Arenal, San Martín de los Andes

Quedan Once

Con el partido que jugarán este miércoles desde las 21 en La Caldera de José Rosa y Perito Moreno en Neuquén capital entre Independiente ante Petrolero, son once los partidos que restan para culminar la primera fase de la competencia.

Los otros diez partidos que restan son: el viernes 5 de mayo habrá tres cotejos: Centro Español de Plottier ante Deportivo Roca; Ferrocarril Patagónico de Puerto Madryn frente al colista Racing de Trelew y Unión de Río Colorado recibirá a Pérfora. El sábado 6 jugarán Independiente vs. Guillermo Brown de Puerto Madryn, a las 20, en La Caldera. El domingo 7 en Plottier, Centro Español se cruzará con Guillermo Brown de Madryn. El lunes 8 también habrá tres partidos, Deportivo Roca-Independiente, Zorros de San Martín de los Andes vs. Unión Río Colorado y Biguá-Pacífico. Los dos últimos partidos se jugarán el martes 9, Racing de Trelew vs. Guillermo Brown de Madryn y Pérfora vs. Petrolero.