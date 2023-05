Federal A: Se amplió a cuatro el cupo de refuerzos

Al igual que sucedió en las demás categorías del fútbol argentino, el Consejo Federal de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) notificó a los clubes, entre ellos a los patagónicos Cipolletti y Sol de Mayo de Viedma que se permitirán cuatro refuerzos luego de jugada la decimocuarta fecha del Torneo y hasta el 7 de junio.

Una medida que en forma rápida y urgente deberá tomar la dirigencia y cuerpo técnico de Cipolletti, por si suma alguna nueva cara o mantiene el plantel que está militando en el certamen 2023. Para el conjunto valletano serían cinco los jugadores que se pueden incorporar, ya que en los últimos días fue operado de una doble lesión en el hombro derecho el defensor Ezequiel Carmona que no volverá a los terrenos de juego hasta el año que viene, lo que el reglamento permite reemplazarlo.

La semana comenzó con varias novedades en el mundo albinegro. Desde prensa de la institución se anunció en las redes sociales la salida de un integrante del cuerpo técnico. Ya que el profesor Gonzalo Sabena, dejó su cargo de preparador físico del plantel del Federal A, que había llegado este año para trabajar junto al entrenador Christian Lovrincevich.

“Gonzalo Sabena dejará de ser parte del cuerpo técnico del plantel profesional por cuestiones personales. Éxitos Gonza”, comunicó la institución albinegra en las redes sociales.

"Una decisión que venía pensando hace tiempo. No es fácil para mi tomarla, pero sí es necesaria. Antes que nada, aclarar que no hay conflicto con nadie, no hay problemas ni con la institución, ni con el cuerpo técnico, los jugadores o la ciudad. Es una decisión personal. Estar lejos de mi familia, de mi entorno, hace que hoy me encuentre sin las energías necesarias como para darle mi mejor versión a una institución tan grande como Cipolletti. Lo mejor es volver a casa, tomar un tiempo, cargarse de energías y prepararse para lo que viene", declaró Sabena a través de la misma vía. "Le agradezco al cuerpo técnico, a Christian, sin dudas. Para mi fue muy importante este ciclo con él. Aprendí muchísimo. Agradecido al club, a la ciudad, por tratarme siempre tan bien. Al presidente que se fue y a la presidenta que está hoy. El club está bien, está creciendo y nadie es imprescindible. Gracias a todos", aseveró el ahora ex preparador físico.

Aunque no pudo ser confirmado, aparentemente Cristian “Mono” Bravo ya trabaja nuevamente con el plantel en el lugar de Sabena. Ya ha sido parte de otros cuerpos técnicos en el club y conoce muy bien a la institución, incluso hasta se desempeñó como entrenador de arqueros en otros tiempos.

Es la segunda baja en el cuerpo técnico, que ya había tenido la salida de Alberto Boggio, ayudante de campo, quien regresó a su Rosario natal para dedicarse a un emprendimiento familiar y empresarial, según sus dichos cuando se alejó. .

Además, hace un par de semanas se había dado también la salida de un símbolo del club como el utilero Miguel Carrasco, que trabajó más de dos décadas en los vestuarios de los planteles. Y se pudo saber que la salida, no fue de la mejor manera, ya que hubo diferencias con algún dirigente. Luego de consensuar el termino del vínculo, desde lo contractual y económico, que derivó en la desvinculación que varios asumen como poco clara.

En cuanto a lo fútbolístico, se confirmó que el partido por la decimocuarta fecha de la Zona 1 Región Sur, para el venidero sábado desde las 20, cuando el elenco rionegrino visitará a Ramón Santamarina de Tandil en el estadio Municipal General San Martín de la ciudad bonaerense.

Incorporaciones Permitidas

El despacho de la AFA notificando la cantidad de jugadores permitidos para el Federal A hasta el 7 de junio venidero.

El Reglamento del TORNEO FEDERAL "A" 2023, el que establece en el art. 19.1-INCORPORACIONES PERMITIDAS, que los Clubes del citado certamen podrán, al término de la 14ta. Fecha, reemplazar y/o agregar DOS -2- JUGADORES, los que deberán estar inscriptos y habilitados a favor del club por el que actuarán el día Miércoles 07/06/2023; y,

CONSIDERANDO

Que, la Asociación del Fútbol Argentino en el Boletín 6310 del 24/05/2023, modificó la cantidad de jugadores que podrán incorporar las categorías Primera Nacional; Primera División "B" y "C";

Que, este Organismo entiende oportuno adoptar el mismo criterio para el TORNEO FEDERAL "A" 2023, con la finalidad de equiparar la mencionada categoría con las divisionales de esta Asociación;

Que, atento a ello se hace necesario modificar el Punto 19.1 INCORPORACIONES PERMITIDAS del Reglamento del Torneo aludido, el que queda así redactado:

Art. 19.1 INCORPORACIONES PERMITIDAS- Al término de la 14ta. fecha los clubes participantes podrán reemplazar o agregar, en este último caso siempre que le queden lugares vacantes de los cuarenta y cinco (45) permitidos, hasta un máximo de CUATRO (4) JUGADORES, los que deberán estar inscriptos y habilitados a favor del club por el que actuarán el día miércoles 07/06/2.023.

Que, teniendo en cuenta las facultades conferidas en el Estatuto de la Asociación del Fútbol Argentino y el Reglamento del Consejo Federal se:

RESUELVE

Art. 1° - MODIFICAR el Art. 19.1 del Reglamento del Torneo Federal "A" 2023, el que queda así redactado: Art. 19.1 INCORPORACIONES PERMITIDAS - Al término de la 14ta. fecha los clubes participantes podrán reemplazar o agregar, en este último caso siempre que le queden lugares vacantes de los cuarenta y cinco (45) permitidos, hasta un máximo de CUATRO (4) JUGADORES, los que deberán estar inscriptos y habilitados a favor del club por el que actuarán el día miércoles 07/06/2.023.

Art. 2° - Adjunto se acompaña el nuevo Formulario Agregado ylo Reemplazo de Jugadores.

Art. 3°-Comuníquese a los clubes participantes; publiquese; y, archivese.

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 29 de Mayo de 2.023

Lunes 29 de mayo de 2023, 18:56