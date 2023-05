Cipolletti mejoró y rescató un empate valioso ante Olimpo

En lo que fue su mejor actuación de visitante en la temporada, Cipolletti empató con Olimpo de Bahía Blanca 1 a 1 en el marco de la novena fecha -última de la primera rueda- de la Zona 1 Región Sur del Torneo Federal A temporada 2023, que tuvo por escenario el estadio Roberto Natalio Carminatti de avenida Colón y Ángel Brunel. El neuquino Alex "Pope" Díaz Borda en el último minuto del primer tiempo marcó el tanto para el albinegro, mientras que Juan Perotti promediando el complemento anotó el gol del empate que a la postre fue definitivo.

El primer tiempo de los rionegrinos desde lo táctico y estratégico no tuvo fisuras. Presionó muy alto, no dejó crear a su rival y manejó en bastantes tramos del partido la pelota. Como ya es normal, en esta temporada, le faltó volumen de juego y volvió a carecer de potencia ofensiva y de profundidad. Los de Lovrincevich intentaron llegar al arco del conjunto bonaerense con dos remates lejanos de Maximiliano Amarfil y de Leandro Wagner y un cruce de Lazza sobre el cordobés Favio Cabral cuando el centrodelantero demoró cuando había quedado mano a mano con el arquero.

El elenco bahiense lejos estuvo del nivel que demostró desde que arrancó el certamen. En la etapa inicial no pateó casi al arco, ya que el jujeño Rafael Ferrario descolgó un par de centros y el primer córner a favor del local llegó a los seis minutos del final de primer tiempo, evidenciado la poca potencia ofensiva que tuvo.

En la última pelota del primer tiempo, el zapalino Fernando Pettinerolli y Favio Cabral ganaron dos balones divididos y la pelota le quedó a Alex Díaz Borda en tres cuartos de cancha. El remate fuerte y al arco del neuquino, contó con la colaboración del arquero Martín Juan García, que se puso de costado y la pelota se le movió en el camino y se escabulló entre las manos para convertirse en el primer gol de la tarde. Uno a cero para los valletanos, en un partido por demás parejo y sin situaciones de riesgo.

En el arranque del complemento, los locales cambiaron la actitud y aptitud e inquietó de salida al jujeño Ferrario. Aunque la primera chance clara del segundo tiempo también fue para Cipolletti, que haciendo un planteo inteligente casi aumenta la cuenta tras la presión alta y un remate del capitán Maximiliano Amarfil que salió cerca del travesaño. Olimpo no mostró muchas ideas, se siguió repitiendo en los pelotazos, y la última línea de los visitantes resistió bien, ya que le llenaron el área de centros. En una de los tantos balones quietos, un rebote le quedó al lateral izquierdo Juan Perotti, que con un derechazo preciso la clavó en el ángulo e igualó las acciones llegando a los venticuatro minutos del complemento.

De ahí en más hasta el final, se hizo una refriega física, con mucha entrega y casi nada de fútbol. Con algunas acciones violentas, que encontraron la pasividad del flojo arbitraje de Bruno Amiconi. A siete minutos del final del tiempo reglamentario hubo roja directa para el tucumano Ezequiel Rodríguez por una falta sin pelota en un contragolpe. Que seguramente será una baja importante para lo que viene. Con diez jugadores Cipolletti hizo aguantó y contó con la dosis de suerte que a veces se necesita. En tiempo de descuento Nadir Hadad remató al palo y en el rebote Luis Vila la tiró arriba del travesaño cuando Ferrario ya estaba en el piso.

En el tramo final, la visita lo aguantó y rescató un punto que sirve desde lo matemático, futbolístico y anímico. Por Olimpo -puntero e invicto- la igualdad es un muy buen resultado para Cipolletti, que en la próxima fecha volverá a jugar de visitante con Círculo Deportivo en Nicanor Otamendi en el arranque de la segunda rueda, en un partido clave para salir de los puestos de abajo.

Olimpo de Bahía Blanca: Martín García; Iván Antunes, Martín Puchetta, Emilio Lazza y Juan Perotti; Diego Ramírez, Fabio Giménez, Federico Freire y Santiago Gutiérrez; Cristian Amarilla y Alejandro Toledo. DT: Arnaldo Sialle.

Cipolletti: Rafael Ferrario; Elvis Hernández, Ezequiel Rodríguez, Manuel Berra, Lautaro Brienzo y Leandro Wagner; Maximiliano Amarfil; Fernando Pettinerolli, Alex Díaz y Laureano Doello; Favio Cabral. DT: C. Lovrincevich.

Goles: PT 45m. Díaz (C). ST 24m. Perotti (O).

Expulsado ST 38m. Rodríguez (C)

Cambios ST 22m. Santiago Jara por Doello (C), 30m. Aldo Araujo por Gutiérrez (O), 33m. Hadad y Vila por Amarilla y Freire (O), 35m. Nicolás Iachetti por Cabral (C), 40m. Alejo Tabares por Pettinerolli (C) y 48m. Brian Peralta por Perotti (O).

Árbitro: Bruno Amiconi.

Estadio: "Roberto Natalio Carminatti" (Olimpo).