La Scaloneta se alista para jugar ante Australia en China

Este martes la selección Argentina de fútbol realizó su penúltima de cara al primer partido en Asia. En entrenador albiceleste Lionel Scaloni hablará este miércoles en conferencia de prensa y en las últimas horas hubo precisiones sobre la llegada del cordobés Julián Álvarez.

El primero de los amistosos de la fecha FIFA, será este jueves a las 9 ante Australia, quién rival en octavos de final del Mundial de Qatar 2022. El plantel se entrenó por la mañana del martes para preparar también el encuentro ante Indonesia de la semana venidera.

En la jornada de hoy se llevó a cabo la tercera práctica en el Estadio Olímpico con vistas en al amistoso ante el equipo del Oceanía. Este miércoles, a las 8 de la mañana de Argentina, habrá un cuarto entrenamiento en el que ya se espera que esté el delantero Julián Álvarez, quien llegará a China mañana por la tarde (hora Argentina) tras consagrarse campeón en la Champions League con Manchester City. Aún no está confirmado si será o no el nueve titular. Luego de esa última práctica previa al amistoso ante Australia, a disputarse en el Workers Stadium de Pekín, Scaloni dará una conferencia de prensa cerca de las 9 de nuestro país. La Selección finalizará su participación en la fecha FIFA el lunes 19 de junio con horario a confirmar, cuando se enfrente a Indonesia en Yakarta (aún no se definió el estadio).

En tanto, una noticia sacudió la tranquilidad de la concentración Albiceleste: Lionel Messi no participará del segundo partido, ante Indonesia, en Jakarta. Si bien la novedad despertó todo tipo de rumores, lo cierto es que la realidad está más vinculada hacia algo conversado con el jugador y consecuencia de un futuro más que movido para el astro rosarino.

El capitán del equipo nacional participará del primer encuentro, ante los Socceroos, y luego dejará la concentración argentina para tomarse unas merecidas vacaciones después de lo que fue una temporada convulsionada en Paris Saint-Germain, la última de su aventura francesa. Así, la Pulga podrá descansar un poco y recargar pilas antes de recalar en Inter Miami. Y no sería el único que tendría el visto bueno de la dirigencia y cuerpo técnico para no jugar el segundo partido de la excursión asiática.

Las especulaciones indican que ante Australia la alineación titular, si "La Araña" Álvarez llega bien, sería la que arrancó la final ante Francia en Doha el 18 de diciembre del año pasado. Emiliano Martínez en el arco, Nahuel Molina, Romero, Otamendi y Tagliaficco, Mac Allister, Enzo Fernández y Rodrigo De Paul, Messi, Álvarez y Di María.