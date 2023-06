Bruno Gorer: “El objetivo no es salir campeón”

Ya se definieron los cuatro equipos de la Liga deportiva Confluencia que jugarán las semifinales en busca de la corona del torneo. Uno de esos es el club Cipolletti, que se mete en discusión en un torneo donde siempre es favorito.



En Grito Sagrado dialogó Bruno Gorer, el entrenador del equipo Albinegro, que expresó su felicidad por seguir avanzando pero también dejó en claro cuáles son los objetivos del plantel:

“Nuestro objetivo es tratar de formar jugadores profesionales. No es el principal salir campeón, si nos vendría bien llegar a la final porque es lo que te permite seguir en competencia. Para formar jugadores hay que competir, el objetivo no es salir campeón, es llegar a la final y ojalá ganarla”



En una liga pareja, donde por diferencia de gol algunos equipos lograron clasificar a los cuartos, para el técnico de "Cipo" el candidato a ganar era la Academia Pillmatún que quedó eliminada por Deportivo Roca. Pero él confiesa que la Liga Deportiva Confluencia es muy competitiva:



Una de las cuestiones que siempre ligan a Cipolletti es que tan “importante” es ganar la liga, para un club que ya disputa una categoría más, pero aún así el objetivo siempre es competir:



“Creo que la Liga es importante para el fútbol del club, pero para los hinchas no sé que tan importante es. Si es por la concurrencia a la cancha, no lo es. Si es por los comentarios en las redes sociales, solo un poco, porque hay más del federal. Yo si lo mido por esas cuestiones, me parece que para el hincha la liga está en un segundo plano muy lejos del federal”