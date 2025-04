Cuarto intermedio con Nación por la licitación de las hidroeléctricas

La negociación por el proceso de venta de las represas hidroeléctricas de la región Comahue entró en un cuarto intermedio luego de las conversaciones que mantuvieron este miércoles los gobernadores de Neuquén, Rolando Figueroa, y de Río Negro, Alberto Weretilneck, con integrantes de la secretaría de Energía de la Nación. La reanudación de la negociación aún no tiene fecha.

En 2024, a través de un decreto, Energía Argentina S.A. (Enarsa) y Nucleoeléctrica Argentina S.A. (NASA) constituyeron cuatro sociedades anónimas: Alicurá Hidroeléctrica Argentina S.A., Chocón Hidroeléctrica Argentina S.A., Cerros Colorados Hidroeléctrica Argentina S.A. y Piedra del Águila Hidroeléctrica Argentina S.A.

El gobierno nacional, que avanza en este proceso, envió a ambas provincias un borrador del pliego de bases y condiciones para la correspondiente licitación para ser analizadas. Este documento será clave para definir los términos del concurso y avanzar en el proceso de transferencia de acciones.

Por el decreto Nº 263 del 10 de abril pasado, se estableció un plazo de 15 días para iniciar el llamado al concurso público, garantizando la participación de las provincias de Neuquén y Río Negro, así como de los organismos interjurisdiccionales involucrados. Este paso busca resguardar los intereses de la Nación y de las provincias afectadas.

La norma legal dispuso que, dentro de los 180 días corridos desde su entrada en vigencia, la secretaría de Energía de la Nación debía convocar a un concurso público nacional e internacional para la venta del paquete accionario mayoritario o controlante de estas sociedades. A través de un nuevo decreto, se resolvió que también participe de esa tarea la Agencia de Transformación de Empresas Públicas. Los contratos vencieron en mayo de 2023 y desde entonces quedaron vacantes.

Tanto Figueroa como Weretilneck expresaron su apertura al diálogo con las autoridades nacionales porque el objetivo es alcanzar acuerdos que beneficien a los habitantes de ambas provincias sin comprometer la administración eficiente de las represas.

Rubén Etcheverry, ministro de Planificación, Innovación y Modernización, explicó hace una semana en el programa La Mañana es de la Primera, conducido por Pancho Casado, que Neuquén no se bajará de las pretensiones: "Vamos a exigir que se respeten los derechos de las provincias, sobre todo lo referido a los canon, ingresos y remuneración que se encuentra bastante castigada", expresó.

La preocupación neuquina ante esta situación es que desde la cartera de Energía nacional pasen por encima de las provincias y esta energía -o su posterior venta- no tenga un impacto positivo en la región. "Esperaremos a ver cuales son las condiciones, hemos tenido reuniones previas y vamos a ver si este avance tiene que ver con lo que viene pidiendo el gobernador Rolando Figueroa respecto a que se respeten los derechos de las provincias", señaló Etcheverry. "Me parece que el punto central va a ser en la forma que se remunere la energía hidroeléctrica a futuro", agregó el ministro.