El Pre Federal valletano tiene zonas y fecha de inicio

El Comité organizador de los Torneos Integración del Alto Valle y Neuquén comunicó las zonas dispuestas y las fechas confirmadas para el Torneo Pre Federal de básquetbol 2023.

La primera fase del certamen o fase regular se disputará a dos ruedas, poniéndose en marcha el 25 de agosto. La segunda ronda tiene previsto arrancar el 17 de septiembre y se extenderá hasta el 8 de octubre, y se anticipó que no habrá cruces interzonales, como si ocurrió en temporadas anteriores. Los dos mejores de cada grupo pasarán directo a los cuartos de final, mientras que habrá una reclasificación entre equipos de la misma zona, allí se estableció que jugarán el tercero con el sexto y el cuarto con el quinto. Estos juegos se llevarán a cabo entre el 20 y el 25 de octubre y los cuartos de final entre el 27 de octubre y el 1 de noviembre. Las semifinales irán entre el 3 y el 8 de noviembre y las finales se jugarán entre el 17 y el 24 de ese mes. Todas las instancias de play-offs se van a dirimir al mejor de tres partidos.

Las zonas se armaron por mérito deportivo, teniendo en cuenta las posiciones del Torneo Pre Federal 2022 y quedaron conformadas: la Zona A con Pacífico e Independiente de Neuquén capital, Centro Español de Plottier, Petrolero Argentino de Plaza Huincul, Club Cipolletti, Asociación Deportiva Centenario (ADC) y Unión Alem Progresista de Allen. En tanto la Zona B la integran: Biguá de Neuquén capital, Pérfora de Plaza Huincul, Deportivo Roca y Del Progreso de General Roca, Cinco Saltos, Atlético Regina de Villa Regina y Club Plottier. Los clubes fueron ordenados del 1 al 14, según su ubicación en el certamen del año pasado.

También se hizo saber sobre la obligatoriedad del streaming vía You Tube en todos los escenarios de juego -no se específico si con relato o no- y la presencia de un médico en todos los partidos. Los clubes tienen tiempo hasta el 15 de agosto para depositar la inscripción que fue fijada en 20.000 pesos.

Se determinó que a partir de las semifinales se jugará con tres árbitros y que Pacífico, por haber sido campeón en 2022, ya está clasificado para la Liga Federal de Básquet 2024.