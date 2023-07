Lula Da Silva ordenó cerrar los clubes de tiro

La violencia y Brasil hace años que van de la mano. En las últimas horas en el país más grande de Sudamérica se tomó una drástica medida. El presidente de la nación Lula Da Silva comunicó vía redes sociales y por televisión, que cerrarán los clubes de tiro para frenar la violencia en todo el territorio nacional. Además, tuvo duros conceptos para el gobierno anterior, ya que consideró que liberar la compra de armas fue para “complacer al crimen organizado” y a “la gente que tiene dinero”.

El primer mandatario confirmó que le dijo al Ministro de Seguridad, Flávio Dino, que hay que cerrar “casi todos” los clubes de tiro y "solo dejar abiertos los que pertenecen a la Policía Militar, al Ejército o a la Policía Civil".

Lula declaró que "hay media docena de personas que quieren (abrir clubes de tiro), no los vamos a abrir; honestamente, no creo que un hombre de negocios que tiene un campo de tiro sea un hombre de negocios", deslizó para esclarecer su postura. Más tarde, agregó, "había confusión, puedes usar armas, puedes liberar (el registro de) CAC (cazadores, tiradores y coleccionistas); creo que tenemos que tener claro lo siguiente: ¿por qué los ciudadanos quieren una pistola 9 milímetros? Porque en el fondo, este decreto de liberación de armas que hizo el presidente anterior fue para complacer al crimen organizado, porque quien lo puede comprar es el crimen organizado y la gente que tiene dinero". Estas declaraciones se dieron en el programa Conversa con el Presidente, transmitido por el Canal Gov oficial.

Luego, en su cuenta personal de la red social Twitter, remarcó que "la liberación de armas, por parte del gobierno anterior, fue para complacer al crimen organizado ya los que tienen dinero. Porque el pobre trabajador no podía ni comprar comida, mucho menos un rifle. La gente no quiere violencia, quiere comida en la mesa. Quiere la democracia y no el golpe”.



Por último, a través de un decreto, limita el horario de funcionamiento de los lugares de tiro, además que deben operar a más de un kilómetro de las escuelas.