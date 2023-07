Lula Da Silva, durísimo por la llegada de Carlo Ancelotti

La Confederación Brasilera de fútbol confirmó en la semana que Fernando Diniz será el DT interino, Carlos Ancelotti el nuevo DT de la selección desde la Copa América 2024, decisión que no cayó nada bien para el presidente de dicho país Lula Da Silva, quien destrozó al actual DT del Real Madrid ¿Por qué no resuelve el problema de Italia, que no fue ni a disputar el último Mundial? Expresó.

El fútbol es un caso de estado para países como Brasil o Argentina, y hasta el presidente de la nación opina sobre decisiones que se toman dentro de las Confederaciones. Durante la semana, Brasil confirmó a Diniz como DT interino, y dejó asegurado el arribo de Carlos Ancelotti desde julio del 2024, juntos para la Copa América de Estados Unidos.

Ante la decisión, “Lula” no tuvo pelos en la lengua, expresó que el italiano es un DT que le gusta, pero que en Brasil hay muchos igual de capaces. "Nunca fue técnico de Italia. ¿Por qué no resuelve el problema de Italia, que no fue ni a disputar el último Mundial? Es muy fácil ser entrenador en Europa con once jugadores de selección. Duro es llegar aquí y dirigir al Corinthians. Quiero ver si Ancelotti andaría bien en el Corinthians".

Por otro lado salió a bancar al Dt del Fluminense, quien se hará cargo del seleccionado en el inicio de las eliminatorias, y remarcó uno de los problemas que tiene el fútbol de Brasil: “Diniz no es el problema. El problema es que hoy no tenemos la calidad de jugadores que teníamos en otros tiempos. Estamos en una época no muy buena. Los chicos salen de Brasil a los 16, 17, 18 años y solo vuelven a los 36, 37, 38. O sea, cedemos un jugador en su cima y lo contratamos jubilado".

Carlos Ancelotti es multicampeón de Europa a nivel clubes, levantó la Champions no solo con el Real Madrid, sino con el Milán, y es ganador de las 5 ligas más importantes. Su contrato en la “Casa Blanca” del fútbol termina en Julio del próximo año, y desde ahí arribará al Pentacampeón para la Copa América.